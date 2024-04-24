沙田硫化氫奪命意外｜工權會：工人或因渠內有垃圾要入井　建造業總工會質疑管理制度有問題

沙田源禾遊樂場發生奪命工業意外，兩名26歲及34歲工人在沙井內懷疑吸入沼氣死亡，政府稱清洗渠道毋須進沙井。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今(24日)在電台表示，據她了解有機會是涉事工人在清渠期間，因渠內垃圾太多，抽走污水後，需派人進入渠內清理，但認為今次意外可以避免。香港建造業總工會安全顧問李光昇就質疑管理制度有問題。

蕭倩文說，若要進沙井清垃圾，可以先暫停工程，今次意外可以避免，她已經接觸死者家屬，對方的經濟壓力暫時未有好大，目前最需要處理死者後事及知道意外原因，包括事發時有無做好保護措施等。她又指曾經接觸一間承辦商，惟未能成功對話，促請承辦商切勿輕視工作風險。

李光昇：人在井口附近或吸入渠氣

香港建造業總工會安全顧問李光昇就質疑管理制度有問題，指從圖片及影片中，未見到有採取安全措施及裝備。他解釋，若工作涉及密閉空間，相關密閉空間的法例就會有效，即使在沙井口工作亦極有可能受到有關法例規管。

他表示由於沙井內有可能累積高濃度氣體，只要開渠蓋就有機會噴出，假如氣體濃度夠密，在井口附近的人亦有機會吸入氣體後暈倒並跌入沙井，過往亦曾發生過類似意外，故在程序上都要先輕微開啟渠蓋通風，方可繼續工作。