沙田硫化氫奪命意外｜發展局：暫停涉事承建商競投工務工程資格

沙田源禾遊樂場發生硫化氫奪命工業意外，26歲及34歲工人暈倒沙井內，送院後不治。發展局發言人表示，政府十分重視工地安全，因應在沙田污水渠清洗工程工地今日(23日)發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。
為認可名冊內承建商 按調查結果採取行動
發言人說，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，局方已向涉事承建商發通知，即時暫停其工務工程道路及渠務類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。
政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。
甯漢豪：渠務署已停所有同類工程
至於發展局局長寗漢豪就對今次意外表示深切哀悼，認為工人清洗渠道毋須進沙井，但為審慎起見，除了涉事的渠務工程已暫停，政府亦會暫停所有與今次意外同類清洗地底渠管的工程，確保所有承建商及工人，明白有關工序。