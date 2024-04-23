沙田硫化氫奪命意外｜發展局：暫停涉事承建商競投工務工程資格

為認可名冊內承建商 按調查結果採取行動

發言人說，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，局方已向涉事承建商發通知，即時暫停其工務工程道路及渠務類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。