沙田硫化氫奪命意外｜06年同一地點同類意外 2工人葬毒井 建造業總工會︰渠務署未汲取教訓

沙田源禾遊樂場發生硫化氫奪命工業意外，26歲及34歲工人暈倒沙井內，送院後不治。翻查資料，源禾遊樂場在2006年8月亦發生過同類型工業意外，造成兩名通宵工作的男工人死亡，其中一人進入污水渠工作時吸入沼氣昏迷，另一人爬入拯救時亦吸入沼氣，雙雙昏倒渠內。4小時後同事發現二人失蹤才揭發意外，最終兩人送院搶救後均告不治，他們均有進入沙井工作的豐富經驗，惟當時沒有佩戴任何裝備。

香港建造業總工會對今次的意外深表遺憾，並對死者家屬致意深切慰問，由於肇事意外的地點，在2006年亦發生同類型的工業意外，造成兩位工人不幸身亡，批評渠務署仍未汲取慘痛教訓，令悲劇18年後又再發生。工會強烈要求勞工處、渠務署，即時對該宗致命工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告。勞工處必須認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法上的漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查工作。同時，處方對保障工人權益、特別在工作安全上更是責無旁貸，避免同類似事故再度發生。