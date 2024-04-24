沙田硫化氫奪命意外｜20家屬今路祭　26歲死者親友哭叫：返屋企啦

沙田源禾遊樂場造成兩名工人死亡的沙井工業意外。兩名26歲及34歲死者家人今日(24日)先後到沙田富山殮房辦理認屍手續，到下午約2時，26歲死者郭梓賢親友到事故現場路祭，道士吹起角及唸經招魂，家屬則持香拜祭，在儀式舉行期間，有女親友相擁而泣，事後有家屬及親友要人攙扶，離開時有人叫喊「返屋企啦」、「梓賢跟住嚟，我哋返屋企啦。」

建造業議會暫停3間涉事公司工種及專長註冊 另外，建造業議會轄下的註冊專門行業承造商制度專責委員會，按機制暫停三間涉事公司所有工種及專長項目的註冊資格。議會解釋，涉事註冊公司屬議會「註冊分包商名冊」之內，專委會今已向涉事公司發出書面通知，需要進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按審核結果提交改善方案及落實改善措施。如有關審核達致委員會滿意程度，委員會將考慮解除「即時暫停註冊」的指令。