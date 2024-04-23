沙田硫化氫奪命意外｜34歲死者入行僅一年　老父質疑公司安全措施不足

34歲的李凱威，未婚，與父母及胞弟同住馬鞍山頌安邨，之前做三行、泥水、燒焊等工作，轉職渠務才一年多，其年近七十的老父，猝然喪子，白頭人送黑頭人，他坦言當初並不知情：「我知要落井，一定唔畀佢做。」

老父質疑安全措施不足

老父感到傷心欲絕之餘，質疑涉事渠務公司沒有用儀器探測沙井狀況，又沒有提供呼吸器具保障工人安全，「個判頭要做啲嘢，首先畀個錶（儀器）落去檢查下，好正常吖！我懷疑無帶罩（呼吸器具）添！」他認為，在渠務工作方面，兒子只得一年多的經驗，同告送命的同事亦只得26歲，相信經驗也未足，質疑其公司安全措施不足。事故發生後渠務署發聲明指有關工程原不需要落井工作，但兒子最終卻與另一工友於沙井喪命，希望負責人可交比代事情。