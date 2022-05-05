沙田肉檔疑冷藏肉當新鮮肉　食環署正取消店舖牌照

沙田一間持牌新鮮糧食店，被揭懷疑冷藏肉充當新鮮肉出售。食環署今日(5日)採取突擊行動，在沙田沙角市場一間持牌新鮮糧食店，檢獲逾730公斤懷疑新鮮肉及冷藏肉。署方已即時封存該批肉類作進一步調查，並抽取一個牛肉樣本作防腐劑檢測。網上相片顯示，今日有食環署人員到店舖「新大華」執法及拉起圍帶。

食環署表示，如有足夠證據將提出檢控，又指該店鋪持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，正展開程序取消該新鮮糧食店的牌照。另外，食環署亦就店舖不潔及「牛隻屠體在未受保護以防止受污染的情況下被放置於地上」，向負責人提出兩宗檢控，並就未能提供送貨單供查核及冷藏牛肉未儲存在合適溫度，違反相關持牌條件而向其發出口頭警告。

違規售冰鮮或冷藏肉可囚6月

食環署發言人表示，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，除違反持牌條件，更會引發食物安全問題，而這種牟取暴利的經營方式亦會對其他守規店鋪不公。發言人補充，任何人未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪最高判罰5萬元及監禁6個月。

食環署派員到沙角市場執法