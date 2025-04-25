沙田衝突警長被咬斷手指 港大畢業生賠28萬和解

2019年反修例示威期間，沙田新城市廣場7月14日有大批參與沙田遊行後的示威者聚集，警員到場驅散，爆發大型警民衝突。港大畢業生杜啟華被警員制服時，涉咬斷一名警長的無名指指頭。警長其後入稟高等法院循民事途徑向杜索償。案件昨日(24日)在高等法院聆案官席前處理時，警長和杜啟華達成和解，杜將向警長支付28萬元。
案發時24歲的杜啟華涉以雨傘揮擊一名警員及一名高級警司，更咬斷一名偵緝警長手指，2021年被裁定擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖傷人共4罪罪成，判囚5年半。涉事警長梁啟業2022年向杜民事索償，案件昨於高等法院處理。原告人梁啟業由律師代表出庭，已服滿刑期的被告杜啟華則親自應訊。
▼▼2019年沙田新城市廣場衝突▼▼
案情指，梁啟業遭杜啟華咬斷右手無名指前端，梁手指頭粉碎性骨折，斷指雖被尋回但未能接駁，其指尖力度及敏銳度有所退化。入稟狀亦提到，梁因受杜襲擊而受傷及蒙受損失，要求對方賠償。
區域法院時任法官陳仲衡稱，杜雖非主動咬噬梁手指，但其咬噬大力、「行為兇殘」，刑期須「懲罰犯案者，阻嚇後來者」，判處杜監禁5年半。
本月29日前支付首筆款項10萬元
聆案官表示，本案訴訟雙方已簽署同意傳票，杜啟華會支付28萬元予梁啟業，雙方達成和解。杜啟華同意本月29日之前支付首筆款項10萬元，餘下18萬元會在18個月內支付，繳清賠償後將解除案件相關法律責任；若杜沒有準時付款，梁啟業有權追討或提訟。
另有警員民事索償 下月12日開審
事件中手指骨骨折的時任沙田區指揮官梁子健，2022年也向杜啟華民事索償；該案排期於下月12日開審。
案件編號：HCPI 94/2022