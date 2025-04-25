沙田衝突警長被咬斷手指 港大畢業生賠28萬和解

2019年反修例示威期間，沙田新城市廣場7月14日有大批參與沙田遊行後的示威者聚集，警員到場驅散，爆發大型警民衝突。港大畢業生杜啟華被警員制服時，涉咬斷一名警長的無名指指頭。警長其後入稟高等法院循民事途徑向杜索償。案件昨日(24日)在高等法院聆案官席前處理時，警長和杜啟華達成和解，杜將向警長支付28萬元。

案發時24歲的杜啟華涉以雨傘揮擊一名警員及一名高級警司，更咬斷一名偵緝警長手指，2021年被裁定擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖傷人共4罪罪成，判囚5年半。涉事警長梁啟業2022年向杜民事索償，案件昨於高等法院處理。原告人梁啟業由律師代表出庭，已服滿刑期的被告杜啟華則親自應訊。