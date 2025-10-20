沙田衝突遇襲 男警求診精神科被調文職 失加班費等向示威者索償44萬

2019年7月14日，沙田新城市廣場發生警民衝突，多名警員受傷，多人被捕，其中兩名男子承認暴動罪被判囚。當日於新城市廣場處理衝突的一名男警，聲稱遭示威者用雨傘毆打，入稟向該兩名暴動罪成男子追討損失約44萬，案件今天（20日）在兩男缺席下於區域法院開審。涉事男警供稱仍不時想起及發惡夢當日事情，最後要看精神科並轉至文職工作，配槍和政府車牌已被收回，因而痛失加班費逾17萬元。男警另稱，兒子中二時曾因涉案衝突遭校園欺凌，需要轉校。

本案原告為警員郭兆恒；被告為梁柏添及龔志遠，兩被告在2020年被判囚4年，兩人均缺席聆訊，庭上透露梁已被判敗訴，龔亦承認責任，大致上沒有質疑原告的申索，賠償金額未定。法官羅麗萍批評原告代表大律師孫子恒指他呈交的開案陳詞長達40多頁，惟內容重複，有18頁是一字不漏地抄錄醫療報告。

入稟狀指，原告和其他同僚於2019年7月14日到沙田新城市廣場第一期三樓恢復秩序，被告在內的示威者拳打和腳踢原告。原告遭受皮外傷和瘀傷，出院後很快康復，其最嚴重的傷勢為精神上的創傷後壓力症，要持續會見警隊臨床心理學家；2022年8月，原告因嚴重頭痛、失眠及短暫出現自殺念頭而到急症室求醫，現時駐守機場警署，處理文書工作，情況穩定，原告因事件請了42天病假，復工後6個月無法擔任前線崗位，故向兩名被告索償約27萬元「痛楚、痛苦及生活便利損失」、約17.4萬元逾時工作津貼，以及約一萬元醫療費用等。

配槍和政府車牌被收回

郭兆恒供稱，2020年1月離開事發時駐守的新界南重案組，轉往葵青警區的刑事調查隊工作，當時上級擔心他無法適應，安排他處理「比較輕擎」的工作，他由那時開始沒有加班費。之後他亦曾借調到衛生署處理防疫相關調查工作，目前駐守機場警署。

報稱常發惡夢 兒子被欺凌要轉校

郭兆恒表示，很多時會想起「當日嘅事」，亦會夢到相關事情，「令到我有唔開心嘅時候」，目前每個月亦要在精神科複診一次及靠藥物治療。郭又透露，2022年8月因精神問題到急症室求診後，上級把他的配槍和政府車牌收回。郭確認其陳述書指，在事發後其讀中二的兒子在校內被欺凌而要轉校。案件明午續審，原告方將作結案陳辭。