沙田警區一連三日跨部門陸空反爆竊

沙田警區自8月4日起展開一連三日反爆竊行動。行動中，人員連同政府飛行服務隊、新界南總區機動部隊、衝鋒隊、交通部及警犬隊進行跨部門陸空搜查行動。警方透過直升機，搜查區內黑點及山上隱蔽位置；新界南總區機動部隊、衝鋒隊、交通部及分區人員則在地面進行高姿態巡邏及設置路障；鄉村巡邏隊及分區特遣隊人員則在鄉村及山嶺等地段搜查非法入境者有機會匿藏的地方。

派發對家居爆竊精心設計「防爆孖寶」

同時，為加強警民合作及提升居民的防爆竊意識，沙田警區警民關係組亦聯同新界南總區防止罪案組、分區特遣隊人員及沙田各分區委員會委員到區內高危爆竊地點進行宣傳及教育活動，當中包括派發反爆竊防罪單張及由沙田警區針對家居爆竊而精心設計的「防爆孖寶」，即「磁力高分貝警報器」及「強力金屬趟門窗頂」，以阻止賊人由門窗進入單位爆竊，保障沙田區市民及財產安全。

沙田警區將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，並採取情報主導的策略性部署，配合高姿態巡邏，隨時與其他部門進行聯合行動，防止及打擊爆竊案件，保障市民的生命財產。警方呼籲市民須時刻提高警覺，加強住宅保安防盜意識，鎖好門窗並慎防盜賊。如任何市民或外傭遇到可疑人，應立即向警方尋求協助。