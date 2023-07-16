沙田馬場上演煞科戰2.2萬人次入場 投注額20.65億港元創回歸後單日新高

2022/2023年度馬季於昨日(17日)在沙田馬場圓滿結束，煞科戰在三號強風信號生效下，仍吸引超過2.2萬人次馬迷入場，氣氛熾熱。煞科日投注額為20.65億港元，既創回歸後煞科日新高，也是回歸後單日投注額新高，比去年同賽日升1.3%。

全季總投注額1,411億港元微升0.5%

馬會今季舉行了88個賽馬日，包括7個黃昏賽馬日；全季共上演了835場香港賽事及299場越洋轉播賽事，全季總投注額則為1,411億港元，比上季微升0.5%。馬會行政總裁應家柏稱，在目前經濟充滿挑戰的環境下，馬會今季的賽馬總投注額仍高達1,411億港元，令人滿意，可反映賽馬產品質素優良，並獲市民支持。