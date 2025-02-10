沙田馬場兩墮馬 4騎師被拋落地 賽駒保羅傳奇嚴重受傷未能救治

沙田馬場昨日在第六場及九場的賽事中，均發生墮馬意外，4名騎師受傷須留院治療。當中第六場賽事，至最後大直路末段近終點時，何澤堯所策騎的「鋁神」突然失蹄，何被拋落馬；而第九場賽事，更因賽駒「保羅傳奇」在離終點約150米失蹄倒地，殃及隨後的兩匹馬「銀亮奔騰」和「健而快」，相關騎師一同墮馬。

沙田馬場昨上演11場賽事，其中昨午3時許第六場1,200米草地賽事中，5號參戰馬「鋁神」於終點前約50米大直路突然失蹄，鞍上騎師何澤堯被拋下馬，隨即送往醫院檢驗。香港賽馬會表示，何澤堯肩膊及頸部受傷，留院接受治理。「鋁神」之後自己站起來，行近終點線。

第九場連環墮馬

1小時後，第九場1,800米草地賽再有騎師墮馬，鍾易禮策騎的14號馬「保羅傳奇」在距離終點約150米先失蹄倒地，緊隨其後的兩匹馬——分別為由潘頓策騎的8號馬「銀亮奔騰」和楊明綸策騎的5號馬「健而快」——因躲避不及亦被絆倒墮地。據悉，3名騎師清醒送上救護車，當中潘頓左腳腳趾和膝頭受傷、鍾易禮面部及上半身有瘀傷、楊明綸手臂及大腿受傷，全部需要留院觀察。田泰安策騎的「久久為攻」亦受波及未能跑到終點，田泰安及時拉停該馬沒有受傷。馬會表示，「保羅傳奇」左前腳嚴重受傷，未能救治。

翻查資料，騎師何澤堯於去年12月18日、1月24日及2023年7月30日亦曾發生墮馬意外，去年12月沙田夜馬1,200米泥地賽事中，由何澤堯策騎的「勝意龍」因右後腿受傷失蹄，何澤堯墮馬受傷；去年1月的1,650米泥地賽事中，何澤堯策騎的「浪漫風采」亦在轉彎時失蹄，致其墮馬翻滾受傷；而2023年何澤堯遠赴日本客串策騎時，亦曾受其他坐騎影響，導致策騎的「Score」失蹄而墮馬，送院檢驗證實肋骨折斷。