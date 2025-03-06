沙田「秋名山單車徑」安全惹議 土拓署：必須下車用手推(有片)

沙田是踩單車熱門地點之一，近日位於沙田鄉事會路附近一條全新單車徑就引起網民熱議，其超窄3連急彎設計如日本漫畫《頭文字D》主角藤原拓海經常駕駛的群馬縣秋名山髮夾彎山路，讓人擔心設計有安全隱憂。 「三連髮夾彎」超窄車道 有網民早前於社交平台Facebook「沙田交通關注組」群組發文，指該新單車徑位於大埔公路沙田段與沙田鄉事會路交界，近瀝源邨。由於早前大埔公路擴闊及橋面的交匯處改建，導致需要為單車徑改建，變成「秋名山」式超窄急彎單車徑，短短路程連續有三個近乎45度的急彎。有網民試用後認為單車徑設計很窄。

網民憂需高超技術 「可以準備救護站在旁邊」 帖文一出引起不少網民的討論。有網民表示擔憂，「話說我啱啱喺嗰度差啲因為打彎差啲炒」、「呢度我踩過，設計果個都痴孖筋」、「咁嘅斜度及角度，真係唔係一般人可以踩到，好誇張！」、「個灣唔係大問題，塊鐵板先係問題，落雨dup brake 應該會跣呔。」；亦有人批評，「香港單車徑唔係踩單車，係推單車」、「呢個彎位激過荃錦公路」。有網民則提醒要行駛此路段要特別小心，「要有高超技術才可做到，小心駕駛」、「電動輪椅經單車徑落斜，會唔會向前反車？」、「不如大家估下每年會有幾多救護服務需要到？」、「可以準備個救護站在旁邊」、「叫設計呢條路嘅人自己踩一次」、「我以為係遙控車場」。

斜道高低差逾七米 需採「之」字走線 該段單車徑由土木工程拓展署負責興建，該署指屬大埔公路（沙田段）道路擴闊及加建隔音屏障工程項目之一；為配合沙田鄉事會交匯處改建工程，原有單車徑斜道需要拆卸及重置。 對於路段彎急路窄，土拓署解釋交匯處改建工程涉及新建支路，令重置單車徑斜道的空間受限，且該位置高低差距逾七米，單車徑斜道坡度及彎位的設置受限，需以「之」字形走線連接沙田鄉事會路交匯處橋面至地面的現有單車徑網絡。 持續審視優化措施 增加塑膠護柱 土拓署已在該單車徑斜道位於沙田鄉事會路交匯處橋面的一端安裝塑膠護柱，並於斜道旁設置交通標誌，要求騎單車者必須下車並手推其單車前行至地面，同時亦設有前面有斜坡和道路急彎的警告標誌，以加強保障道路使用者安全。對於使用者意見，土拓署會聯同運輸署持續審視進一步可行的優化措施，例如加強交通警示標誌及增加塑膠護柱等。