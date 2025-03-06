沙田1歲男嬰半身遭灼傷近三級燒傷　父質疑菲傭受責備後報復

一名男子本周一（3日）於Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，指當日早上發現女傭在家中清潔時偷懶，又疑說謊狡辯，於是責備對方幾句。其後女傭抱着他剛滿一歲的兒子到廚房查看煮粥的情況，未幾聽到兒子大哭，其妻子連忙趕去廚房了解，看到女傭抱着兒子到廁所沖水，當時兒子的手已經甩皮。他見狀連忙報警求助，救護員到場剪開其兒子衣服時，見到他嚴重灼傷，半身已經甩皮，由救護車送往威爾斯親王醫院急救。他又引述醫生表示，兒子有可能需要植皮。目前已經出院。

他翌日於社交平台發文，並上載兒子受傷的圖片，直言想解僱女傭，又指對方涉嚴重疏忽照顧兒童，質疑女傭因受到責備而報復在其兒子身上。從圖片可見，其子右手大面積紅腫及甩皮。其帖文引起網民熱議，建議他立即報警。

男子表示已報警處理

男子今日向傳媒表示，他表示已報警處理，現時已進入司法程序，故不便再交代詳細過程。但坦言兒子傷勢嚴重，接近三級燒傷，令他相當心痛。

警方於本周三（5日）接獲男嬰母親報警，經初步調查後，於馬鞍山以涉嫌「虐兒」拘捕一名43歲菲律賓籍女傭，她已獲准保釋候查，須於四月上旬向警方報到。由沙田警區刑事偵緝第六隊跟進，案件仍在調查中。據了解，有人在事發後曾向僱主辯解，在抱同男嬰煮粥期間，男嬰用手拉扯電熱水壺的電線，導致熱水倒出受傷。