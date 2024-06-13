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2024-06-13 14:24:00

沙田MCL一度緊急關閉影院惹猜測 　警：院內發現蟒蛇 (更新)

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(MCL Cinemas FB)

(MCL Cinemas FB)

【14:22更新】戲院「MCL Cinemas」今日（6月13日）早上在社交平台專頁上發表公告，指由於發生特別事故，Movie Town - 新城市廣場的MX4D影院由即日起暫停開放，直至另行通知，及後於下午1時公布回復正常。受影響觀眾可於14天內憑票尾或訂票號碼辦理退款或更換場次。

16歲小主人接走

據警方指今早11時39分，接獲戲院職員報案，指戲院3樓位置發現有一條長約30厘米的蟒蛇遊走，其後成功捉走蟒蛇。周三（12日）晚一名16歲男童到田心警署報案，表示自己遺失一條寵物蛇，今早男童與母親在警方陪同下到戲院成功尋回蟒蛇。

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網民一度留言「發現屍體」 及後刪除

另外，有網民在「MCL Cinemas」專頁內留言稱「聽講入面發現屍體」而導致關閉，被連登討論區轉發，一度引發猜測，及後留言已刪除。

MCL客戶服務員則向本報表示，暫停開放是因技術故障。據現場消息稱，職員發現有蛇之後，立即向警方報案，疏散觀眾。其後蛇的主人到場，捉走黑蛇，一度引起恐慌。

有網民在「MCL Cinemas」專頁內留言稱「聽講入面發現屍體」而導致關閉，被連登討論區轉發，一度引發猜測，及後留言已刪除。 戲院「MCL Cinemas」今日（6月13日）早上在社交平台專頁上發表公告，指由於發生特別事故，Movie Town - 新城市廣場的MX4D影院由即日起暫停開放，直至另行通知，及後於下午1時公布回復正常。受影響觀眾可於14天內憑票尾或訂票號碼辦理退款或更換場次。 (MCL Cinemas FB) (MCL Cinemas FB)

MCL CS：技術故障

《am730》記者以顧客身份致電MCL Cinemas客戶服務熱線查詢，MCL的客戶服務員表示，戲院暫停開放是由於技術問題，「只係機件故障，唔係其他（屍體）問題」；本報亦以記者身份向MCL Cinemas查詢。

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