沙田MCL一度緊急關閉影院惹猜測 　警：院內發現蟒蛇 (更新)

【14:22更新】戲院「MCL Cinemas」今日（6月13日）早上在社交平台專頁上發表公告，指由於發生特別事故，Movie Town - 新城市廣場的MX4D影院由即日起暫停開放，直至另行通知，及後於下午1時公布回復正常。受影響觀眾可於14天內憑票尾或訂票號碼辦理退款或更換場次。

16歲小主人接走

據警方指今早11時39分，接獲戲院職員報案，指戲院3樓位置發現有一條長約30厘米的蟒蛇遊走，其後成功捉走蟒蛇。周三（12日）晚一名16歲男童到田心警署報案，表示自己遺失一條寵物蛇，今早男童與母親在警方陪同下到戲院成功尋回蟒蛇。