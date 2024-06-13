沙田MCL一度緊急關閉影院惹猜測 　警：院內發現蟒蛇 (更新)

戲院「MCL Cinemas」今日（6月13日）早上在社交平台專頁上發表公告，指由於發生特別事故，Movie Town - 新城市廣場的MX4D影院由即日起暫停開放，直至另行通知，及後於下午1時公布回復正常。受影響觀眾可於14天內憑票尾或訂票號碼辦理退款或更換場次。
有網民一度留言「發現屍體」 及後刪除
有網民在「MCL Cinemas」專頁內留言稱「聽講入面發現屍體」而導致關閉，被連登討論區轉發，一度引發猜測，及後留言已刪除。MCL客戶服務員則向本報表示，暫停開放是因技術故障。
據警方指，今早11時39分，接獲戲院職員報案，指戲院內發現有一條蟒蛇（白吻蟒屬 Leiopython），其後成功捉走蟒蛇。消息指，周三（12日）一名16歲男童到田心警署，報警表示自己遺失一條蛇，今天男童與母親在警方陪同下到戲院成功尋回蟒蛇。
【14:22更新】
MCL CS：技術故障
《am730》記者以顧客身份致電MCL Cinemas客戶服務熱線查詢，MCL的客戶服務員表示，戲院暫停開放是由於技術問題，「只係機件故障，唔係其他（屍體）問題」；本報亦以記者身份向MCL Cinemas查詢。
另有消息指「有蛇出現」
據現場消息稱，職員發現有蛇之後，立即向警方報案，疏散觀眾。其後蛇的主人到場，捉走黑蛇，一度引起恐慌。