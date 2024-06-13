沙田MCL一度緊急關閉影院惹猜測 　警：院內發現蟒蛇 (更新)

戲院「MCL Cinemas」今日（6月13日）早上在社交平台專頁上發表公告，指由於發生特別事故，Movie Town - 新城市廣場的MX4D影院由即日起暫停開放，直至另行通知，及後於下午1時公布回復正常。受影響觀眾可於14天內憑票尾或訂票號碼辦理退款或更換場次。

有 網民一度 留言「 發現屍體」 及後刪除

有網民在「MCL Cinemas」專頁內留言稱「聽講入面發現屍體」而導致關閉，被連登討論區轉發，一度引發猜測，及後留言已刪除。MCL客戶服務員則向本報表示，暫停開放是因技術故障。