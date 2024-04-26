沙田T4主幹路｜工程擬減3億元至68億元　重上財委會討論

局方向財委會提交文件，指會下調造價，包括在附屬道路系統下整合現有的交通管制及監察系統(可節省約4,000萬元)、採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障(可節省約 1.2億元)、縮減一部位於大涌橋路的升降機和橫跨城門河道的單車天橋(可節省約1億元)、縮減環境美化工程的規模，如重置休憩處的設施和綠化面積(可節省約3,000萬元)，以及按工程規模的縮減，而相應減少駐工地人員的薪酬及應急費用(可節省約6,420萬元)。

不興建行人天橋升降機

至於未能在工程計劃中興建的行人天橋升降機，局方指已考慮到該高架行人橋已設有必要的無障礙通道設施，有需要人士可通過該斜道上落行人天橋。就單車天橋方面，單車使用者仍可繼續使用附近的2條現有單車天橋跨越城門河道。

局方強調推展工務計劃一直秉持實而不華的原則，而提交至財委會申請撥款的工程計劃皆經過廣泛諮詢、深思熟慮。就T4 號主幹路工程，已為工程項目進行同步招標，造價估算已如實反映承建商的回標價格及市場狀況。然而，局方理解到社會及議員對造價的關注，在不影響項目功能的前提下，已審慎研究下調造價的空間。