沙田T4主幹路｜運物局形容工程物有所值　再拖10年社會成本高達50億元

沙田T4主幹路工程項目撥款申請早前獲政府主動撤回，負責的運輸及物流局再就項目造價發文，表示在約71億元的工程預算當中，包括已改善的主幹道天橋和地底隧道、隔音屏障等環境保護措施，以及行人和單車天橋、休憩設施等惠民措施，形容項目物有所值，若再拖10年社會成本將高達50億元。

強調重用2006年原方案不可行

運輸及物流局四日內兩度在社交網站撰文談及項目，今日表示政府內部已因應議員關注，認真審視工程各部分的成本預算，顯示已修改設計的高架天橋和地底隧道的建造單位成本，與中九龍幹線和將藍隧道等近年其他相近項目的成本相若，造價看似高昂但設計實而不華。當局又指，馬鞍山、十四鄉和樟木頭一帶的房屋發展項目未來數年將陸續落成，新增的逾5萬人口交通需求，將令現有交通基建超出負荷，估計興建T4主幹路後可減少出行時間40%，若計及馬鞍山和沙田現時和未來人口，行車時間每日可節省約1.5萬人次小時，總體每年為社會節省多達5億元。