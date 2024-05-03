沙田T4主幹路｜61票贊成3票反對12票棄權下通過68.1億元撥款　屬今屆最多不支持票

立法會財務委員會今日審議沙田T4號主幹路的撥款申請，由原本的71.6億元壓縮至68.1億元，在61票贊成、3票反對和12票棄權下通過項目，屬今屆財委會投票項目中最多的不支持票。多名議員關注造價高昂，運輸及物流局局長林世雄表示壓縮空間不多。
議員楊永杰質疑T4主幹路是否不可取替的方案，指若當局採用非隧道方式興建項目，可節省約10億元建造費。他要求當局認真審視及縮短不必要的程序，以降低造價。議員狄志遠以他代表的社福界為例，政府每年壓縮社福界開支節省大約2億元，但節省再多也不足以讓當局建路，表明反對今次撥款。
有議員同意塞車會帶來社會成本
航運交通界議員易志明則支持項目，同意塞車會帶來社會成本，按政府推算落成T4主幹路10年後可節省50億元，認為值得推行工程。
林世雄回應議員質疑時表示，T4主幹路由高架橋改為地下隧道方案，是經過幾年與區議會磋商的成果，是平衡各方面利益的方案。他重申現有造價已參考最新的回標價，在不減少項目功能的情況下，壓縮空間已經不多。
投下反對票的包括狄志遠、張欣宇和江玉歡。投棄權票的則包括吳傑莊、管浩鳴、楊永杰、林素蔚、林筱魯、邱達根、梁毓偉、周文港、簡慧敏、陳沛良、陳曼琪和李浩然。