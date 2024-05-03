沙田T4主幹路｜61票贊成3票反對12票棄權下通過68.1億元撥款　屬今屆最多不支持票

立法會財務委員會今日審議沙田T4號主幹路的撥款申請，由原本的71.6億元壓縮至68.1億元，在61票贊成、3票反對和12票棄權下通過項目，屬今屆財委會投票項目中最多的不支持票。多名議員關注造價高昂，運輸及物流局局長林世雄表示壓縮空間不多。

議員楊永杰質疑T4主幹路是否不可取替的方案，指若當局採用非隧道方式興建項目，可節省約10億元建造費。他要求當局認真審視及縮短不必要的程序，以降低造價。議員狄志遠以他代表的社福界為例，政府每年壓縮社福界開支節省大約2億元，但節省再多也不足以讓當局建路，表明反對今次撥款。