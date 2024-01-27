沙頭角一日遊｜得名與太陽月亮有關？ 百年廣州式騎樓群古色古香

還記得小時候乘坐跨境巴士到沙頭角口岸過關，再返回潮汕地區探親的時候，每次途經沙頭角，都會忍不住眺望這個神秘的禁區， 暗自希望有天可以逛逛沙頭角。2022年6月沙頭角首階段開放，到了2024年1月1日更進一步解禁，除了中英街外，終於大家可以走入這個禁地尋幽探秘了。
文：當代中國
追尋沙頭角得名由來 為何會一分為二？
沙頭角位於新界北區，與內地深圳鹽田接壤。相傳沙頭角的名字由來，極富詩情畫意，有指清代有一位官員到沙頭角巡視時，看到太陽從沙咀升起，而月亮就懸掛在海角，從而題詩：「日出沙頭，月懸海角」，「沙頭角」因此得名。在香港歷史發展中，沙頭角可說扮演着一個分量不輕的角色。1898年，中國和英國簽署《展拓香港界址專條》，新界租借予英國。1899年，兩國簽訂《香港英新租界合同》，重新劃定新的界線，以深圳河北岸為限。從此，沙頭角劃分為「新界沙頭角」（英方範圍）及「華界沙頭角」（中方範圍）。不過，當時雙方只在交通要道設立哨站，進行觀察和海關緝私活動，深港邊界依然可以讓兩地民眾自由往來出入。
1951年起沙頭角被列禁區 港人必先申請「禁區紙」
直至1949年新中國成立後，1951年正式實施邊境管理，就結束了兩地自由往來，而沙頭角亦在此年開始被列為邊境禁區，區外人士必須向政府申請「禁區紙」才可進入，惟不容易獲批。因此，沙頭角一直給人一種神秘的感覺。直至2022年起逐步解禁，才讓人有機會一探究竟。
沙頭角解禁 必逛新樓街、沙頭角碼頭打卡
雖然沙頭角尚有中英街未解禁，但區內仍有不少特色建築或地點，值得一遊。建於1930年代的新樓街，保存了擁有近百年歷史的大型廣州式騎樓建築群，充滿古色古香的氛圍。街道上，一排過22幢相連的兩層高平房，地下是各式商店，二樓為民居，雖然現在不少店舖已經結業，但細賞其建築，仍是極具歷史意義。事實上，這個騎樓建築於2011年，已獲評為二級歷史經築。
據知，內地改革開放後，民眾經濟條件改善，生活水平提高，不少「華界沙頭角」居民會前來新樓街買金和名錶，曾掀起一陣熱潮。直至九七回歸後，港府在邊界設關卡，限制「新界沙頭角」和「華界沙頭角」居民的出入，由此，新樓街的店舖生意大大減少，風光不再。除了新樓街，另一處不得不逛的景點，是全港最長碼頭的沙頭角碼頭。全長280米，三面環海，對出是沙頭角海。沙頭角碼頭是一個街渡碼頭，是坐船來往吉澳及鴨洲的唯一途徑。
舊的沙頭角碼頭建於1960年代，現有的新碼頭位於舊碼頭的西面，在2004年開始重建，並於2007年完成啟用。在沙頭角解禁前，沙頭角碼頭只限禁區居民使用，但在解禁後，已開放周六、日及公眾假期給旅行團使用。雖然沙頭角逐步解禁，惟至今中英街依然是「禁區」，期望日後政府可以全面開放沙頭角，讓大家可以好好地漫遊，滿足尋幽探秘的好奇心。
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