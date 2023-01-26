沙頭角明年起擬逐步開放打造旅遊熱點 　個人遊連本地團日限千人到訪

保安局擬於明年首季起，逐步開放除中英街以外整個沙頭角邊境禁區，同時將開放日子亦會由目前周末及公眾假期，擴展至每日開放，並容許旅行團以外的個人旅客遊覽。其中旅行團每日上限擬為700人，個人旅客上限擬為300人，上限合共1,000人。基於保安理由，當局擬重置中英街檢查站，並於菜園角範圍及新樓街，增設由1.1米至3米不等的圍網或屏障，以加強打擊走私及非法入境。
鄉委會：歡迎逐步開放增收益
沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪在電台節目中表示，鄉委會歡迎逐步開放沙頭角，以增加當區經濟收益。他又希望沙頭角長遠可以全面開放，不設人數限制及毋須預約，但需要增加交通和地區設施，例如停車位、公厠和食肆等。至於開放中英街的問題比較複雜，涉及兩地政府磋商，他提出將中英街規範為正式的過關點，只要持回鄉卡就可以進入，讓管理更方便。
至於新界社團聯會北區地委會主席溫和輝則稱，目前開放計劃範圍僅限於碼頭位置，遊人如同「路過」沙頭角墟，對當區經濟幫助不大。他期望進一步開放後，遊人至少會到當區逗留「飲杯茶，食個包」，增加當區經濟收益。另外，他亦提出，區內現時只設一個小巴及巴士站，擔心擴大開放後遊人數目大增，乘車要大排長龍，或影響居民上下班，認為需適時檢討交通安排。
擬建「中英街花園」吸遊客
而立法會議員劉國勳表示則表示，目前出入沙頭角只有一條沙頭角公路，由於將有個人遊，期望當局開闢更多道路貫穿沙頭角，相信當局長遠會考慮開放中英街，而沙頭角亦有很多抗戰歷史文化地方、行山的好去處等旅遊熱點。
沙頭角碼頭自去年6月，展開為期半年的試驗計劃。每逢周末及公眾假期，保安局均容許本地旅行團，到訪沙頭角碼頭及毗鄰停車場，試驗計劃已於去年12月屆滿，局方當時稱試驗計劃暢順。至今，保安局正就新開放計劃作地區諮詢，並擬於年內展開多項籌備工作。同時，當局擬將中英街檢查站外閒置空地，改建為面積約1,300平方米的休憩花園，取名「中英街花園」，設計加入舊鐵路車站概念，並提供觀景台，讓遊客可眺望中英街。