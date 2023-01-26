沙頭角明年起擬逐步開放打造旅遊熱點 　個人遊連本地團日限千人到訪

保安局擬於明年首季起，逐步開放除中英街以外整個沙頭角邊境禁區，同時將開放日子亦會由目前周末及公眾假期，擴展至每日開放，並容許旅行團以外的個人旅客遊覽。其中旅行團每日上限擬為700人，個人旅客上限擬為300人，上限合共1,000人。基於保安理由，當局擬重置中英街檢查站，並於菜園角範圍及新樓街，增設由1.1米至3米不等的圍網或屏障，以加強打擊走私及非法入境。

鄉委會：歡迎逐步開放增收益

沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪在電台節目中表示，鄉委會歡迎逐步開放沙頭角，以增加當區經濟收益。他又希望沙頭角長遠可以全面開放，不設人數限制及毋須預約，但需要增加交通和地區設施，例如停車位、公厠和食肆等。至於開放中英街的問題比較複雜，涉及兩地政府磋商，他提出將中英街規範為正式的過關點，只要持回鄉卡就可以進入，讓管理更方便。

至於新界社團聯會北區地委會主席溫和輝則稱，目前開放計劃範圍僅限於碼頭位置，遊人如同「路過」沙頭角墟，對當區經濟幫助不大。他期望進一步開放後，遊人至少會到當區逗留「飲杯茶，食個包」，增加當區經濟收益。另外，他亦提出，區內現時只設一個小巴及巴士站，擔心擴大開放後遊人數目大增，乘車要大排長龍，或影響居民上下班，認為需適時檢討交通安排。