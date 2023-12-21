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2023-12-21 04:30:22
日報

沙頭角第二期元旦開放 增中英街花園 1:1火車頭 居民：行出一大步 冀刺激經濟

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沙頭角中英街花園

遊客可在花園瞭望台眺望中英街。(朱慧恩攝)

政府自去年6月局部開放沙頭角邊境禁區後，第二期開放計劃將於元旦實施，屆時開放除中英街以外的沙頭角範圍。首階段日設1,000名額，旅行團及個人遊各佔700及300，可經網上申請電子旅遊禁區許可證。新計劃增設多個全新景點，包括中英街花園、舊沙頭角消防局等。當區鄉委會期望新計劃可帶動人流，刺激區內經濟。

配合第二期開放計劃，區內新增多個景點，包括中英街檢查站前的中英街花園，內設許願瞭望台，遊人可眺望「未解禁」中英街，並可寫下許願牌並掛在欄杆上；新景點中亦有模仿香港舊式火車站和1:1的火車頭。地標之一的舊消防局亦再翻新，門前會不定期展示一部1:1復刻的百年前手推消防車。

為紀念禁區「解封」，沙頭角郵政局在元旦當日會照常營業，並發售6款明信片和特設兩款限量版紀念印。

新沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪歡迎相關安排，形容大部分居民都覺得「行出了一大步」，對沙頭角整體發展有好處。他又指，屆時旅遊巴將有特定停泊處，小巴及巴士公司亦會因應人流增加班次，不憂慮增加區內交通負荷。他認為，目前當區小商戶生意不算理想，冀藉次階段開放吸引更多人流，刺激當區經濟。

保安局傳訊組助理總監王耀明表示，第一期開放計劃錄得852個旅遊團到訪，涉3.3萬人，形容反應熱烈，惟因保安理由暫不考慮開放中英街。
 

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沙頭角中英街花園 沙頭角中英街花園 沙頭角 郵局

食肆冀人流增加帶動生意 有人憂治安變差

沙頭角原居民李先生在禁區內經營大興茶餐廳7年，招牌菜包括蛋牛菠蘿包及港式奶茶。他相信，不少港人都十分期待到訪沙頭角，對人流有信心、期望能為餐廳帶來更多顧客。他又希望隨著當地逐步開放，能吸引更多供應商供貨，例如海鮮等，讓遊客有更多選擇。不過，李先生預告將會加價2%至3%。

位於區內熟食市場的海記茶室，每日限量發售的煎蠔餅是招牌菜之一。老闆殷先生表示，以平常心面對開放，但憂遊客過多會影響當區治安，打破區內寧靜環境，又認為目前區內食肆不夠，即使生意增加，亦未必「做得切」。

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九巴在禁區開放當日起，會開辦沙頭角往返上水的特快路線78S，以及加強來往藍田的277A線周末及假日服務。

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