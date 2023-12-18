沙頭角第二期開放計劃明年展開　首階段每日1000名額開放申請 (附連結)

第二期沙頭角開放計劃將於明年1月1日展開，首階段容許每日最多1,000名旅客經網上申請禁區許可證後，進入除中英街以外的整個沙頭角遊覽，讓更多人有機會認識沙頭角和鄰近外島的歷史文化和天然地貌，推廣文化生態旅遊。

多個全新景點 包括中英街花園及仿古火車站

第二期沙頭角開放計劃增設多個全新景點，包括中英街檢查站前的中英街花園，內設可眺望中英街的許願瞭望台以及模仿香港舊式火車站和一比一的火車頭。另有展示國家級非物質文化遺產沙頭角魚燈舞場景的魚燈廣場，遊人可置身色彩斑斕的魚燈裝置之中，感受傳統文化的獨特魅力。

其他特色景點包括仍保留昔日外觀的舊沙頭角消防局，不定期展出復刻百年前的手推消防車；描繪沙頭角傳統文化活動的順平「壁畫街」等，充滿該區獨特的歷史和文化。遊人亦可到沙頭角郵政局購買富沙頭角特色的明信片，並蓋上該郵局獨特的郵章，亦可遊覽全港最長的碼頭——沙頭角碼頭、香港僅存最大型廣州式騎樓群「新樓街」、法定古蹟協天宮等，並可品嘗沙頭角的傳統或特色美食，認識沙頭角不同面貌。