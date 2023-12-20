沙頭角開放｜第二期計劃元旦開放 新增中英街花園 1:1火車頭

政府自去年6月局部開放沙頭角邊境禁區後，第二期開放計劃將元旦實施，屆時開放除中英街以外的沙頭角範圍。首階段日設1,000名額，旅行團及個人遊各佔700及300，可經網上申請子旅遊禁區許可證。新計劃增設多個全新景點，包括中英街花園、舊沙頭角消防局等。當區鄉委會期望新計劃可帶動人流，刺激區內經濟。
鄉委會：大部分居民形容踏出一大步
配合第二期開放計劃，區內新增多個景點，括中英街檢查站前的中英街花園，內設許願瞭望台，遊客可寫下許願牌並掛在欄杆上；亦有模仿香港舊式火車站和1:1的火車頭。另外，地標之一的舊消防局亦再翻新，門前會不定期展示一部1:1復刻的百年前手推消防車。沙頭角郵局亦會在元旦當天開放，發售六款明信片，並特設限量版郵印。
新沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪歡迎相關安排，形容大部分居民都覺得「行出了一大步」，對沙頭角整體發展有好處。他又指，屆時旅遊巴將有特定停泊處，小巴及巴士公司亦會因應人流增加班次，不憂加區內交通負荷。他又指，目前當區小商戶生意不算理想，冀藉次階段開放可吸引更多人流，刺激當區經濟。
保安局傳訊組助理總監王耀明指，第一期開放計劃錄得852個旅遊團到訪，涉3.3萬人，形容反應熱烈；惟因保安理由，暫不考慮開放中英街。
有店主期待人流帶動生意 有人憂影響治安
大興茶餐廳的老闆李先生期望新計劃能為餐廳帶來更多人流。李先生是沙頭角原居民，在當地經營茶餐廳七年，餐廳招牌菜包括蛋牛菠蘿包及港式奶茶。他相信，不少港人都十分期待到訪沙頭角，對人流有信心。他又期待，隨着當地逐步開放，能吸引更多供應商供貨，例如海鮮等，讓遊客有更多選擇。不過，李先生就預告將會加價2%至3%。
位於區內熟食市場的海記茶室，每日限量發售的煎蠔餅是招牌菜之一。老闆殷先生表示，以平常心面對開放，他擔憂遊客過多會影響當區治安，打破區內寧靜環境，又認為目前區內食肆不夠，即使生意增加，亦未必「做得切」。
於新樓街廣州式騎樓群有售賣沙頭角紀念品的店舖，有T恤、明信片、紀念牌及老婆餅等紀念品供遊客選購。據「沙頭角媳婦」、店主蘇小姐介紹，店舖前身為金舖、後來租予團體作會所，因看準沙頭角開放後具有商機，便開設紀念品，售賣當地特色紀念品。她期望，新計劃可以帶動沙頭角有更多人氣，讓更多遊客認識沙頭角。
1月名額現正開放申請，旅行社或旅客可以先到先得方式，登入警務處網上服務申請平台，免費申請電子旅遊禁區許可證，於其申請的遊覽日期上午7時至晚上9時遊覽沙頭角。申請需時三個工作天。根據申請平台顯示，元旦當天、1月6日及7日已經額滿。
前往沙頭角的個人旅客必須使用公共交通工具進入沙頭角，不得駕車進入。旅客可於港鐵上水站或粉嶺站乘搭78S巴士或78K巴士；於港鐵上水站乘搭55K專線小巴，於總站下車；或在港鐵藍田站乘搭277A巴士。