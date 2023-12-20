沙頭角開放｜第二期計劃元旦開放 新增中英街花園 1:1火車頭

政府自去年6月局部開放沙頭角邊境禁區後，第二期開放計劃將元旦實施，屆時開放除中英街以外的沙頭角範圍。首階段日設1,000名額，旅行團及個人遊各佔700及300，可經網上申請子旅遊禁區許可證。新計劃增設多個全新景點，包括中英街花園、舊沙頭角消防局等。當區鄉委會期望新計劃可帶動人流，刺激區內經濟。

鄉委會：大部分居民形容踏出一大步

配合第二期開放計劃，區內新增多個景點，括中英街檢查站前的中英街花園，內設許願瞭望台，遊客可寫下許願牌並掛在欄杆上；亦有模仿香港舊式火車站和1:1的火車頭。另外，地標之一的舊消防局亦再翻新，門前會不定期展示一部1:1復刻的百年前手推消防車。沙頭角郵局亦會在元旦當天開放，發售六款明信片，並特設限量版郵印。

新沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪歡迎相關安排，形容大部分居民都覺得「行出了一大步」，對沙頭角整體發展有好處。他又指，屆時旅遊巴將有特定停泊處，小巴及巴士公司亦會因應人流增加班次，不憂加區內交通負荷。他又指，目前當區小商戶生意不算理想，冀藉次階段開放可吸引更多人流，刺激當區經濟。

保安局傳訊組助理總監王耀明指，第一期開放計劃錄得852個旅遊團到訪，涉3.3萬人，形容反應熱烈；惟因保安理由，暫不考慮開放中英街。