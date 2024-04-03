河南夏商周文明展今展開 陶豬頭蓋 婦好圈足觥 窺古代文明發展

青銅器、甲骨文，反映出中國遠古時代已有高度文明，透過不同文物展覽，更可窺探當時人民生活面貌，亦可了解宗法、禮樂、冶金術等高度發展。香港歷史博物館與弘揚中華文化辦公室協作推出中國通史系列首個大型展覽「香港賽馬會呈獻系列：天地之中——河南夏商周三代文明展」，展出由河南博物院及省內十多家文博機構借出逾150件/套夏商周朝的文物，其中33件是國家一級文物，約40件更是首次離開河南省展出。 禮樂制度於西周時極為講究，社會階級用鼎有嚴格規定，又稱「列鼎制度」。今次展覽有一套展品出土於河南新鄭鄭國祭祀遺址「青銅禮器─九鼎八簋九鬲」，河南博物院副院長張得水指，按照「列鼎制度」，諸侯級別的鄭國國君只能擁有七鼎，而該套展品屬天子級別配置，更是周代最高級別的青銅禮器組合，卻為春秋時期的諸侯國鄭國所有，諸侯僭越使用天子級別的禮器組合，反映春秋時期禮制的規範較之前寬鬆。

今次展覽的重點展品，亦包括多件來自河南博物院的藏品，如夏代的銅爵、商代的獸面乳丁紋銅方鼎和「婦好」圈足觥，以及西周的綴玉覆面。據介紹，「婦好」為商王武丁的王后，並估計她是一名驍勇善戰的祭司。張得水指，今次展出的「婦好」圈足觥，文件上包含兩種動物：老虎和鴟鴞。由於老虎為猛獸的象徵；酶鴞即貓頭鷹，亦有好戰含義，所以「婦好」圈足觥主戰鬥之意，而圈足觥器內底部印有「婦好」銘文。 另外，展品中亦有鄭州市文物考古研究院的藏品—夏代的陶豬頭蓋，張得水表示，文物時暫只發現頭蓋部分，底下所連接物未明，故不能確定其實際用途，惟由於陶豬頭蓋並無使用及磨損痕跡，而當時豬隻又為財富的象徵，推測為祭祀器具。