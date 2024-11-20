河套區創科園「一園兩區」實驗無感通關 人員可經自貿區進出香港(蘇文傑攝)

園區第一期的總樓面面積由原定設計的約54萬平方米增至100萬平方米。年底落成的3座大樓包括人才公寓和乾濕實驗室等。香港園區會以功能區塊形式劃分，主要設有「生命健康科技區」、「人工智能與數據科學區」和「新科技與先進製造區」。

政府今日(20日）公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》。佔地87公頃的園區由西至東分兩期發展，其中3座大樓會於今年底落成。園區發展將分4個方向，包括打造世界級產學研平台、建設具國際競爭力的產業中試轉化基地、營造全球創科資源匯聚點，以及開闢制度與政策創新的試聚田。

河套區創科園「一園兩區」實驗無感通關 人員可經自貿區進出香港(蘇文傑攝)

創新科技及工業局長孫東表示，河套區會以「一區兩園」特模式運作，為便利兩地園區的人員便捷過境，故會實便利通關模式，例如以預看登記模式，並以科技手段大幅縮感往來園區的時間，實現「無感通關」。此外，兩地政府亦探討在河套區東西兩側建設跨河行人橋樑，直接連接兩區。

孫東表示，相關關口主要針對深圳香港兩個園區的工作人員，以及兩地的相關人員，並非對所有人開放。人員之前要事先登記。至於過關後內地人員可否在香港自由活動，孫東指，過了深圳河即是過關到達香港。故可到香港其他地方，行動將不受限行，逗留期限也依照香港的法律法規。