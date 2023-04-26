河套區應急醫院推日間放射診斷服務先導計劃 新界東聯網率先用 料首年千人受惠

醫院其中一部CT Scan可提供320排電腦掃描，較目前本港醫院常規使用的64排先進。(何妙瑩攝)

醫管局今起在落馬洲河套區「中央援港應急醫院」推行「日間放射診斷服務先導計劃」，首階段先安排新界東醫院聯網的合適病人接受電腦掃描造影和磁力共振掃描造影等服務，預料每日可提供約30個掃描造影，一年可提供7,000次，計劃首年約有1,000名病人受惠；並稍後推廣至新界西醫院聯網，並逐步涵蓋其餘聯網的病人。醫管局會在上水安排接駁專車每日8班接載病人。 去年第五波疫情期間，中央在落馬洲河套區委託興建「中央援港應急醫院」及方艙設施，相關設施去年底移交特區政府，隨着疫情緩和，應急醫院一直處於備用狀態，為更善用資料，醫管局今在上址推行「日間放射診斷服務先導計劃」。服務對象為12歲至80歲屬非緊急、行動自如的非住院病人，並須已輪候8個月的第二優先類別個案、輪候逾18個月的例行個案、正等候排期等的合適非緊急個案。病人由所屬聯網醫院轉介，但可選擇是否參與。醫管局指每個聯網接觸了約數千人，初步估計有約兩成病人有興趣參與計劃。