河套區港深創科園開園 逾60企業進駐 打造創科產業鏈

人工智能為未來發展的大趨勢，政府在2021年向港深創新及科技園公司注資約181億元，用作支持港深創科園的第一期發展，興建香港園區首8座大樓及園內公司的早期營運；當中3座大樓已落成並於昨日正式開園。行政長官李家超公布，已落成的兩座濕實驗室大樓已有逾60間企業進駐；他又指，園區未來將按功能劃分科技區塊，涵蓋生命健康科技、人工智能等支柱產業，有望打造創科產業鏈，服務大灣區構建國際科技創新中心的目標。

位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園合作區香港園區昨舉行開園儀式，李家超致辭時表示，已落成的一座人才公寓已迎來首批住客；兩座濕實驗室大樓更有超過60間來自海外、內地及香港的企業和機構簽署租約，當中約六成為內地公司，兩成半為海外公司，目前已租出約八成樓面面積；加上園區設有生物樣本庫、數據中心等共用設施，吸引世界各地的創科企業和科研人員踴躍進駐。

香港園區以兩期分批次發展，第一期的其餘5座大樓將於2027年陸續完工。同時，第二期用地的發展規劃工作亦已完成，將側重醫學研究，並引入私人資金興建。李家超透露，兩期發展提供的總樓面面積將達200萬平方米，比原本所規劃的規模大增七成，亦為企業提供更多發展空間。未來將按功能劃分科技區塊，涵蓋生命健康科技、人工智能與數據科學、新科技與先進製造等支柱產業，推動產業有序發展，打造完整創科產業鏈，服務大灣區構建國際科技創新中心的宏大目標。

另外，全長280米、連接港深園區的西面跨河連接橋項目亦於昨日啓動，將連接香港河套園區號2號和3號大樓及深圳新皇崗口岸，供行人、自行車及電瓶車通行，日後將連接兩地園區「一區兩園」，有效促進跨境人員流動。