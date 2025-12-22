河套港深創科香港園區開園　逾60間企業進駐　李家超：打造完整創科產業鏈

政府在2021年向港深創新及科技園公司注資約181億元，用作支持港深創科園的第一期發展，興建園內首8座大樓及園內公司的早期營運；香港園區首3座大樓近日落成並於今日開園。行政長官李家超公布，已落成的兩座濕實驗室大樓已有逾60間來自海外、內地及本地企業進駐，出租率近80%。 位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園合作區香港園區今日舉行開園儀式，李家超在典禮上致辭時表示，已落成的一座人才公寓已迎來首批住客；兩座濕實驗室大樓更有超過60間來自海外、內地及香港的企業和機構簽署租約，當中約六成為內地公司，兩成半為海外公司。目前已租出約八成樓面面積；加上園區設有生物樣本庫、數據中心等讓租戶使用的共用設施，吸引世界各地的創科企業和科研人員踴躍進駐。

香港園區第一批發展的其餘五座大樓，將於2027年陸續完工。同時，香港園區的第二期規劃亦已經完成，將側重醫學研究，並引入私人資金興建。李家超透露，兩期發展提供的總樓面面積將達200萬平方米，比原本所規劃的規模大增七成，亦為企業提供更多發展空間。未來將按功能劃分科技區塊，涵蓋生命健康科技、人工智能與數據科學、新科技與先進製造等支柱產業，推動產業有序發展，打造完整創科產業鏈，服務大灣區構建國際科技創新中心的宏大目標。

另外，全長280米、連接港深園區的西面跨河連接橋項目亦於昨日啓動，將連接香港河套園區號2號和3號大樓及深圳新皇崗口岸，供行人、自行車及電瓶車通行，日後將連接兩地園區「一區兩園」，有效促進跨境人員流動。李家超指，這項工程將打通河套合作區的交通網絡，促進跨境人員流動，發揮深港口岸設施和管理創新政策的優勢，並採用「一跨過河」的方案建造，體現連繫兩地園區「一區兩園」的新標誌，聯通大灣區的創新脈絡。

有企業代表感受到在港市場的便利，元化智能科技創始人兼董事長孟李艾俐表示，來到香港只有兩年時間，但已能感受到在港想要打開海外市場、向外出口的便利條件，望打造出香港製造的品牌。對於進駐園區，孟李艾俐則指因公司總部在深圳；而國際總部在香港，對於工作人員往來兩岸走動非常方便。對於未來，她就期望能得到政府的支持，尤其在於輸出人才方面，更有利醫療產業發展，亦期待未來的通關配套，能在便利科研人員往返兩地上更進一步，能更加速並方便器材搬運。