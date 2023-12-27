熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-27 17:22:47

油塘中國混凝土廠無牌運作　環保署：蒐證轉交律政司考慮及跟進

分享：
油塘東源街中國混凝土廠被指無牌運作。(資料圖片)

油塘東源街中國混凝土廠被指無牌運作。(資料圖片)

位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠「中國混凝土有限公司」先後被否決續牌，惟照樣運作。環保署今(27日)再就事件發新聞稿，表示必定會嚴肅處理，蒐集有關違法證據轉交律政司考慮及依法跟進。

環保署指，已向當中東源街22號的廠房，發出共32張傳票提出刑事檢控，控告廠方違反空氣污染消減通知和無牌運作，正由法庭處理。署方亦已向法庭申請禁制令，以制止廠房運作造成公眾滋擾，法庭正排期審理中。署方正與律政司向法庭申請盡快排期審理相關案件，盡早禁止廠房造成空氣污染滋擾公眾。

正修改《空污管制條例》   料明年首季交立法會

至於東源街20號的混凝土廠房，環保署稱廠房的指明工序牌照失效後，已隨即展開執法行動，亦已聯同相關部門於11月28日採取聯合執法行動署方正進行蒐證工作，會盡快將證據轉交律政司考慮根據《空氣污染管制條例》提出檢控。

環保署又指正著手修改《空氣污染管制條例》，以加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能夠更快速和有效處理類似情況，預計明年第一季可以把修例建議提交立法會。

混凝土廠：正諮詢法律意見

另外，中國混凝土有限公司今日亦發表聲明，指現行的《空氣污染管制條例》，總筒倉容量50公噸以下生產毋須持有指明工序(水泥工程)牌照，過往亦有同業廠房的總筒倉容量不超過50公噸而毋須持有指明工序牌照生產，強調已遵循《空氣污染管制條例》的規定改變了運作模式，目前公司正就相關定義諮詢法律意見，希望以法律程序解決法律爭議，又說對於遷離上址持開放態度，期望與政府積極對話解決問題。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受