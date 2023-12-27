油塘中國混凝土廠無牌運作　環保署：蒐證轉交律政司考慮及跟進

環保署指，已向當中東源街22號的廠房，發出共32張傳票提出刑事檢控，控告廠方違反空氣污染消減通知和無牌運作，正由法庭處理。署方亦已向法庭申請禁制令，以制止廠房運作造成公眾滋擾，法庭正排期審理中。署方正與律政司向法庭申請盡快排期審理相關案件，盡早禁止廠房造成空氣污染滋擾公眾。

位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠「中國混凝土有限公司」先後被否決續牌，惟照樣運作。環保署今(27日)再就事件發新聞稿，表示必定會嚴肅處理，蒐集有關違法證據轉交律政司考慮及依法跟進。

正修改《空污管制條例》 料明年首季交立法會

至於東源街20號的混凝土廠房，環保署稱廠房的指明工序牌照失效後，已隨即展開執法行動，亦已聯同相關部門於11月28日採取聯合執法行動，署方正進行蒐證工作，會盡快將證據轉交律政司考慮根據《空氣污染管制條例》提出檢控。

環保署又指正著手修改《空氣污染管制條例》，以加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能夠更快速和有效處理類似情況，預計明年第一季可以把修例建議提交立法會。

混凝土廠：正 諮詢法律意見

另外，中國混凝土有限公司今日亦發表聲明，指現行的《空氣污染管制條例》，總筒倉容量50公噸以下生產毋須持有指明工序(水泥工程)牌照，過往亦有同業廠房的總筒倉容量不超過50公噸而毋須持有指明工序牌照生產，強調已遵循《空氣污染管制條例》的規定改變了運作模式，目前公司正就相關定義諮詢法律意見，希望以法律程序解決法律爭議，又說對於遷離上址持開放態度，期望與政府積極對話解決問題。