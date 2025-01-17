油塘站女乘客被指逃票罰1000元　港鐵翻查CCTV確認無辜將退款

上周五(10日)，港鐵有女乘客在油塘站過閘後遇上港鐵職員查票，並指車票無效，開出罰單，要求女乘客支付1000元罰款，事主堅持已拍卡，沒有衝閘，一度拒絕簽署，惟職員聲言會告上法庭、罰款5000元後，女乘客無奈繳交罰款，事後向傳媒求助，事件引起網上關注港鐵的查票制度。
港鐵回應上星期一宗查票個案，油塘站一名女乘客被指使用特惠票入閘，調查後決定接納乘客上訴，並退回1000元罰款。港鐵說，鑑於事件在個別平台引起議論，過去數天加快處理上訴個案，今天已將結果告知乘客。
港鐵表示，一名女乘客上星期五入閘時，閘機特惠票「提示燈」亮起，港鐵查票組人員上前查票。乘客當時所提供的八達通卡並無拍卡記錄，於是根據附例發出附加費通知書。
閉路電視確認事主拍卡被感應前 其他乘客緊隨拍卡
港鐵表示，詳細審視多方面資料，包括上訴人理據、事件記錄、設備維修記錄及是否有故障報告，並查看站內其他角度閉路電視，最終確認該女乘客入閘拍卡時，她的八達通在閘機未及感應作入閘紀錄前，緊隨其後的乘客便以特惠車票拍卡，令有關女乘客，以隨後乘客的八達通入閘，令她入閘時，閘機的特惠票「提示燈」亮起。
港鐵表示，查票組當時的處理，是基於合理懷疑。經過上訴過程仔細調查後，接納乘客的上訴，至於事件中設備及相關系票務系統，確認運作正常。