油塘站女乘客被指逃票罰1000元　港鐵翻查CCTV確認無辜將退款

上周五(10日)，港鐵有女乘客在油塘站過閘後遇上港鐵職員查票，並指車票無效，開出罰單，要求女乘客支付1000元罰款，事主堅持已拍卡，沒有衝閘，一度拒絕簽署，惟職員聲言會告上法庭、罰款5000元後，女乘客無奈繳交罰款，事後向傳媒求助，事件引起網上關注港鐵的查票制度。

港鐵回應上星期一宗查票個案，油塘站一名女乘客被指使用特惠票入閘，調查後決定接納乘客上訴，並退回1000元罰款。港鐵說，鑑於事件在個別平台引起議論，過去數天加快處理上訴個案，今天已將結果告知乘客。