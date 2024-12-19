油尖舊式大廈賣淫猖獗　網傳3便衣警爆門闖「一樓一」單位

網上流傳片段，有便衣警抵達懷疑「一樓一」賣淫單位，動用爆破工具爆門。(影片截圖)

警方發現有犯罪集團租用油尖區的舊式大廈作賣淫活動，於本月3日起一連兩周聯同入境處掃黃，拘捕83名男女，包括75名性工作者、4名嫖客及4名業主，年齡介乎16至79歲。網上流傳片段，可見有警員抵達懷疑「一樓一」賣淫單位，動用爆破工具爆門拉人，據報涉事大廈為尖沙咀加拿分道的發利大廈。

該段21秒影片於社交平台流傳，時間是本月17日下午3時，至少兩男一女便衣警員抵達樓層後，高呼「警察！開門！否則爆門！」，惟單位內人士未有應門，其中一人指向中間單位，另一人即動用爆破工具爆門，數下後即成功進入，影片到此結束，未有交代單位內有否人被捕。