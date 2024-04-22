油尖警放蛇扮顧客打擊「企街」賣淫活動 一連兩周拘51人

警方留意到油尖警區內有俗稱「企街」的街頭賣淫活動持續活躍，過去兩周（8日至21日），聯同入境處人員，經深入調查及情報搜集後，展開代號「炮擊」的掃黃行動。

警員放蛇 喬裝顧客

油尖警區特別職務隊第一隊主管黎芷茵督察交代案情時表示，警方搜查區內多個街頭賣淫黑點，特別是油麻地廟街一帶，同時在油麻地區內「放蛇」，派員喬裝顧客，並有場所管理員在街上兜搭「放蛇」警員，引領他們上去懷疑賣淫場所。

51人被捕

行動中，警方搗破油尖區內多個賣淫單位，共拘捕51人，年齡介乎21歲至66歲。其中3名為香港居民、40名持雙程證內地居民及8名泰籍女子，分別涉及「管理賣淫場所」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」罪，大部分已被落案起訴，而部分被捕人則交由入境處人員跟進。警員同時在單位中檢獲大量避孕套、漱口水及潤滑劑等。