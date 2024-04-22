油尖警放蛇扮顧客打擊「企街」賣淫活動 一連兩周拘51人

警方留意到油尖警區內有俗稱「企街」的街頭賣淫活動持續活躍，過去兩周（8日至21日），聯同入境處人員，經深入調查及情報搜集後，展開代號「炮擊」的掃黃行動。
警員放蛇喬裝顧客
油尖警區特別職務隊第一隊主管黎芷茵督察交代案情時表示，警方搜查區內多個街頭賣淫黑點，特別是油麻地廟街一帶，同時在油麻地區內「放蛇」，派員喬裝顧客，並有場所管理員在街上兜搭「放蛇」警員，引領他們上去懷疑賣淫場所。
51人被捕
行動中，警方搗破油尖區內多個賣淫單位，共拘捕51人，年齡介乎21歲至66歲。其中3名為香港居民、40名持雙程證內地居民及8名泰籍女子，分別涉及「管理賣淫場所」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」罪，大部分已被落案起訴，而部分被捕人則交由入境處人員跟進。警員同時在單位中檢獲大量避孕套、漱口水及潤滑劑等。
賣淫集團收取六成佣金
有關賣淫活動涉及大量非本地女子違反逗留條件，以提供賣淫服務賺取收益。賣淫集團成員會負責招攬內地或泰籍女子，安排她們到指定的劏房單位，以俗稱一樓一鳳形式提供性服務，並向性工作者提供日用品，包括一次性毛巾、避孕套及潤滑劑等賣淫工具。而每次交易後都會向性工作者收取多達六成佣金。
警方留意到集團會選取舊式唐樓單位用作賣淫場所，有關單位除保安設防較低，而另一特點就是大部分都有前門同後門，方便逃走。集團會在單位外安裝大量閉路電視鏡頭，並透過螢幕連接鏡頭進行監控，留意單位外環境，增加警方執法難度。
最高可被判囚10年
警方重申，街頭賣淫行為嚴重影響附近居民生活，為警方重點打擊目標之一，特別是有組織的街頭賣淫活動。而根據刑事罪行條例第139條《經營賣淫場所》，任何人將任何處所或地方經營作賣淫場所，或管理或協助管理，即屬違法，一經訂罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。