油漆顏色配搭｜室內設計師黃金法則/配色禁忌 一篇KO煩惱｜好裝修

油漆，不僅是保護牆身的塗層，更是塑造家居風格與氛圍的靈魂。選對顏色，能讓狹小空間變得開闊，為平淡生活注入活力；選錯了，則可能讓精心設計的佈局大打折扣，甚至影響居住者的心情。然而，面對五花八門的色板，很多人都怕「一失足成千古恨」。其實，只要掌握幾個關鍵要訣，即使是裝修新手，也能輕鬆駕馭。裝修佬將由淺入深，拆解油漆選色的迷思，從核心原則到配色禁忌，助你精準選出完美牆色。

牆身顏色如何不知不覺影響情緒？

牆身顏色為整個家居空間奠定基調，它不僅關乎美學，更透過色彩心理學，悄悄地影響著我們的情緒與心理狀態。暖色系 (如米黃、淺啡) 能帶來溫暖與活力，有助促進食慾；冷色系 (如淺藍、灰綠) 則讓人感到平靜放鬆，有助舒緩壓力、提高專注力。一個恰當的顏色選擇，能提升日常生活品質。