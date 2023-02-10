油麻地一地舖檢獲懷疑走私貓狗肉　議員斥食環署失職

油麻地新填地街一間地舖，被傳媒揭發從內地走私已煮熟的貓狗肉到港，並在持牌新鮮糧食店出售。事件曝光後，漁護署與食環署聯合展開聯合突擊行動，漁護署人員在店鋪內檢獲懷疑用作食物的狗肉或貓肉，並已安排作化驗。如證屬實，會向相關人士提出檢控。食環署人員亦在行動中蒐集證據，調查是否有人於上址無牌經營新鮮糧食店。然而，食環署接受查詢時，承認於去年，曾收到兩宗關於涉事店舖賣狗肉的投訴，但由於巡查時無發現而不了了之。

「G肉」「M肉」作暗號

據了解，涉事店舖負責人早前曾向假扮顧客的記者指，很多人向他買貓狗肉，直言：「好多人食。呢個（狗）你可以叫『香肉』或『G』。貓你就話『M』。」該負責人更指，相關肉類已烹煮好，經真空包裝後，冷凍送來香港。他指，貓狗肉每斤售價為100元，每種肉最低消費兩斤，指店舖未必常有存貨，需事先查詢及訂購。及後，記者購買兩盒包裝標明「G肉」及「藥材燜M肉」，冷凍成冰塊的熟肉傳出陣陣膻味，但無成分及食物標籤。

而疑似加入柱候醬烹煮的「G肉」，加熱後散發濃烈醬料味，部分肉塊上有淺色毛髮；部位呈長條形，有一部分懷疑是狗尾巴；而加入藥材燜煮的「M肉」，氣味不及「G肉」濃烈，顏色亦較淺。兩種肉類的骨頭分布及大小，明顯與一般食用的家禽及家畜有別。