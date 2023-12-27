油麻地便利店店東被殺案終極上訴失敗　官：事主並無嘲笑上訴人貧窮

油麻地碧街7-Eleven 便利店店東於2016年遭竊賊用利刀插傷，6日後死亡。涉案加籍越南漢經審訊後，遭裁定謀殺罪名，依例被判終身監禁。他提出終極上訴，終審法院早前拒絕批出上訴許可，並於今日(27日)頒判辭解釋理據。就越南漢指，原審法官未有向陪審團指出他的「特徵」，例如有意被捕令他可被遣返等，強調這些和他受挑釁下犯案有關。但終院認為，原審法官引導陪審團恰當，越南漢的理據並無合理可爭辯之處。 上訴人折返便利店刀插店主 案情指，上訴人於2016年3月8日當天傍晚約6時半，在碧街41至47號地下D號舖7-Eleven便利店偷薯片到店外食，事主發現後曾叫上訴人返店內付款，但他未有理會，事主報警，他便丟下薯片後離去。約半小時後，上訴人攜刀折返便利店，並走到收銀處與事主爭執，期間他揚言想事主死，並用刀插向事主胸口，然後離去。根據當日的閉路電視紀錄，上訴人折返便利店前，曾在超級市場偷了一把刀。

上訴人想被捕 被遣返加拿大 上訴人的代表律師指，原審法官未有向陪審團指出上訴人的「特徵」，包括他有意成為僧人但不果，他身無分文，要在麥當勞留宿過夜，他希望能被捕，以令他能被遣返加拿大。律師強調該些「特徵」，和上訴人受挑釁的抗辯有關，原審法官作引導詞時，卻未有指出該些「特徵」，令陪審團未能恰當地考慮上訴人受挑釁下行兇，構成重大不公。