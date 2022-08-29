油麻地南亞漢遭4同鄉追斬 中15刀失血亡　警晚上拘兩漢 (更新)

【22:45更新】警方晚上在深水埗及觀塘以涉嫌謀殺拘捕兩名分別27歲和35歲非華裔男子，報稱無業，分別持俗稱「行街紙」的身份證明文件和身分證，案件仍在調查，正追緝其餘兇徒下落。據指35歲男子疑為案中刀手。

油尖警區助理指揮官賈錦琳晚上交代案情指，初步調查發現，男事主在案發前約5分鐘，在佐敦道近志和街一帶被人截停和襲擊，沿佐敦道跑到白加士街時，再被遇襲，被兩名男子揮刀斬傷，男事主身中最少15刀，包括頭、手腳及頸部，之後傷重倒地。初步相信死者是失血過多致死，死因有待解剖確認。

【14:40更新】警方正調查今日(29日)凌晨在油麻地發生的一宗謀殺案，案中一名35歲非華裔男子死亡。警方凌晨4時02分接獲報案，指在佐敦道及白加士街交界有一名男子懷疑被數名男子以刀襲擊。警員趕赴現場，發現一名35歲男子昏迷倒臥地上，身體多處受傷。他昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，於凌晨4時35分被證實死亡。警方在志和街檢獲一支壘球棒，懷疑與案有關。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。油尖警區重案組第三隊正積極調查案件。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 9245與調查人員聯絡。

油麻地南亞漢遭4同鄉追斬 重傷送院搶救後不治

【08:40更新】油麻地發生命案，凌晨約4時，一名年約30至40歲南亞裔男子在白加士街與佐敦道交界，遭4名持刀棍同鄉襲擊，身上多處受傷，奄奄一息倒臥血泊，救護員到場將事主送院搶救，惟重傷不治。案件交油尖警區反黑組接手，正調查案件行兇動機及追緝兇徒下落。