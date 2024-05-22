油麻地唐樓劏房變黑工宿舍，入境處拘15人檢粗劣假身分證。

入境處致力打擊非法勞工，今日（22日）搗破一個黑工宿舍，拘捕15名非法勞工，檢獲17張偽造身分證。入境處將繼續調查幕後有否集團操控及是否提供一條龍服務，不排除稍後有更多人被捕。

15 名非法勞工被捕

入境處特遣隊副指揮官陸佩賢講述行動詳情時表示，經深入調查及情報分析，鎖定部分懷疑被用作非法勞工宿舍的處所，其中一個位於油麻地新填地街195號的唐樓劏房單位，懷疑窩藏非法勞工，今日清晨掩至該單位，在單位內拘捕15名非法勞工，全部為內地人，包括4男11女，年齡28歲至61歲，其中1男3女是非法入境者，其餘3男8女以訪客身份入境，全部逾期居留，逗留時間為數個月，其中一人則非法留港6年半。