油麻地唐樓劏房變黑工宿舍，入境處拘15人檢粗劣假身分證。

入境處致力打擊非法勞工，今日（22日）搗破一個黑工宿舍，拘捕15名非法勞工，檢獲17張偽造身分證。入境處將繼續調查幕後有否集團操控及是否提供一條龍服務，不排除稍後有更多人被捕。
15名非法勞工被捕
入境處特遣隊副指揮官陸佩賢講述行動詳情時表示，經深入調查及情報分析，鎖定部分懷疑被用作非法勞工宿舍的處所，其中一個位於油麻地新填地街195號的唐樓劏房單位，懷疑窩藏非法勞工，今日清晨掩至該單位，在單位內拘捕15名非法勞工，全部為內地人，包括4男11女，年齡28歲至61歲，其中1男3女是非法入境者，其餘3男8女以訪客身份入境，全部逾期居留，逗留時間為數個月，其中一人則非法留港6年半。
檢獲17張偽造身分證
行動中，同時檢獲17張偽造身分證，其中一張為舊智能身分證，其餘16張是新智能身分證。陸佩賢指，偽造身分證的質素差劣，製作粗糙，非法勞工便是用該等身分證找工作，當中涉及甚麼公司或機構，以及有否中介提供一條龍服務，將會是調查的重點。而有關的偽造身證質素差劣，印刷粗糙，憑肉眼便可分辨真偽，「顏色浮晒出嚟」，偽證上部分有被捕人的相片，但證上其他資料全屬虛假。
涉案目標單位約500呎，為一劏四的劏房單位，每間有一至兩張碌架床，被捕男女租用劏房單位作黑工宿舍，從事不同工種，如洗碗、清潔、雜工及樓面，賺取時薪50至80元的報酬。至於單位負責人、管理人以及僱用非法勞工僱主的相關調查工作，入境處會調查當中有否涉及一條龍服務或集團操控，不排除稍後有更多人被捕。而有關單位涉嫌改裝用作無牌賓館的跟進工作，將轉交民政事務總署繼續跟進。
最高可被判囚10年
警方重申，違反逗留條件屬違法，根據《入境條例》，所有旅客未獲入境處處長批准，均不得從事有薪或無薪工作、開辦或參與任何業務，違者一經定罪，最高可判罰款5萬元及入獄兩年，協助及教唆者同罪。使用偽造身份證同屬違法，最高可判罰款10萬元及監禁10年；另外，僱用不可合法受僱的人，均屬違法，最高可判 罰款50萬及監禁10年。陸佩賢又提到，昨日一名僱主因聘用非法勞工而被法庭重判入獄24個月14日，創判刑新紀錄，顯示案件嚴重性。