唐樓單位起火35歲女子不治　醫管局證實為伊利沙伯醫院護士 疑外置充電器短路肇禍 (更新)

【15:15更新】 油麻地發生奪命火警。凌晨近3時，廣東道925至927號一幢唐樓低層單位起火，冒出大量濃煙。消防員趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約1小時將火撲熄，期間救出1名35歲姓劉昏迷女住客，她由救護車送往廣華醫院搶救後，延至約4時25分證實不治。火警中，數十名住客疏散到安全地方暫避，包括外籍人士。警方表示，經初步調查，相信上址一外置充電器短路引致火警，起火原因沒有可疑。

據了解，死者居於上址1樓單位，面積約350呎。有同層住客表示，事發時聞到燒燶物件氣味，出門查看後，發現涉事單位門罅有煙冒出，隨即報警求助。他指，消防員到場開門後，有大量濃煙湧出，但不見有火舌。涉事唐樓樓齡逾60年，發展商正收購部分單位作活化，早前經翻新後改名「歐薏居」，部分單位作服務式管理。

范鴻齡高拔陞表示非常哀痛

醫管局證實，伊利沙伯醫院一名護士今晨(10日)於旺角發生的1宗火警中不幸離世。醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞對事件表示非常哀痛，並對離世同事的家人致以深切慰問。九龍中醫院聯網正聯絡離世同事的家人，盡力提供適切協助，支援家人渡過困難時期。九龍中醫院聯網職員緊急事故心理服務中心及心靈綠洲亦會為有需要的同事提供心理支援。