油麻地地盤電工墮斃家屬今認屍　下午晤精進商恩恤

56歲的蘇金順任職電工逾30年，周二（10日）下午倒臥油麻地渡華道4至8號、消防局發展項目地盤內電纜房，頭傷流血昏迷，懷疑從4至5米高的電纜架失足墮下，送院搶救不治。今日（11日）死者家屬到葵涌公眾殮房認屍，下午會與資方精進建築商討恩恤事宜。

死者妻兒到 殮房認屍

死者蘇金順的長子偕母親，及其他家屬今日（12日）早上8時許到葵涌公眾殮房認屍，眾人一臉哀傷。死者兒子昨日（11日）路祭後，曾向傳媒表達對地盤安全的不滿，指其父親倒卧一個多小時才有人發現報警，而倒卧位置並不屬於偏僻，心痛其父倒卧多時沒人理會，又指其父已經任職電工超過30年，一定明白安全規例及措施，質疑地盤安全程序十分有問題。加上證物相片顯示安全帶「冇繩冇扣」，地盤卻向家屬表示有繩有扣，「賠幾多錢都唔緊要，我都冇咗個爸爸。」