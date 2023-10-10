油麻地地盤電工棚架墮地亡　據悉身上繫有安全帶

油麻地渡華路4至8號一個地盤發生工業意外，56歲男電工蘇金順今日(10日)下午2時許，在約4米高的棚架進行拉電纜工程，其間疑失足墮下，頭部受傷昏迷送伊利沙伯醫院搶救，其後證實不治，警方調查後將案列作工業意外處理。

涉事地盤為「香港消防局發展項目」，正重建成尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施工程，承建商為精進建築有限公司。現場消息指，死者是兼職工人，在案發地盤工作不足一周，在電力裝置房內被發現墜地時身上扣有安全帶，惟事發時他獨自工作、沒有目擊者，暫未知事發經過。

蕭倩文促徹查精進地盤再有工業意外

死者家屬接到消息後趕赴醫院了解，不少親友哭成淚人，場面哀傷，其中死者母親無法接受死訊，頻頻向天高呼「呃人呃人呀！」死者胞弟指，死者已從事電工工作逾30年，具多年經驗，一家四口居於天水圍公屋，兩名兒子已經出身。到場協助的工權會總幹事蕭倩文直言，對於再有精進地盤發生工業意外感痛心及失望，要求勞工處徹查。