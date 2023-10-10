油麻地地盤電工棚架墮地亡　據悉身上繫有安全帶

油麻地渡華路4至8號一個地盤發生工業意外，56歲男電工蘇金順今日(10日)下午2時許，在約4米高的棚架進行拉電纜工程，其間疑失足墮下，頭部受傷昏迷送伊利沙伯醫院搶救，其後證實不治，警方調查後將案列作工業意外處理。
涉事地盤為「香港消防局發展項目」，正重建成尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施工程，承建商為精進建築有限公司。現場消息指，死者是兼職工人，在案發地盤工作不足一周，在電力裝置房內被發現墜地時身上扣有安全帶，惟事發時他獨自工作、沒有目擊者，暫未知事發經過。
蕭倩文促徹查精進地盤再有工業意外
死者家屬接到消息後趕赴醫院了解，不少親友哭成淚人，場面哀傷，其中死者母親無法接受死訊，頻頻向天高呼「呃人呃人呀！」死者胞弟指，死者已從事電工工作逾30年，具多年經驗，一家四口居於天水圍公屋，兩名兒子已經出身。到場協助的工權會總幹事蕭倩文直言，對於再有精進地盤發生工業意外感痛心及失望，要求勞工處徹查。
建築署已停止相關工程
建築署晚上指，署長謝昌和對尖沙咀消防局行動支援設施建造工程工地發生的事故，導致一名承建商員工離世深表難過，向死者家屬致以最深切的慰問。署方已立即停止相關工程，並會全力協助相關部門調查事故成因，並會嚴謹監察轄下所有承建商，確保他們在進行涉及離地工作時，執行足夠及適當的安全措施。
署方重申，發展局已於去年9月暫停精進所有工務工程類別的投標資格至今年12月31日，局方會就今次事件，按機制考慮採取進一步規管行動。
地盤須停止鋪設電纜工作
勞工處高度關注這宗致命工作意外，對於在意外中有工友身故表示十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處發言人稱，在得悉意外後已即時派員到場調查，並將向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤高處進行鋪設電纜工作，直至信納有關承建商已採取措施消除有關危害。發言人又稱，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，若發現有違例事項定會依法處理。