油麻地戲院逾90年歷史 曾首創一票全日睇「三級片」 現活化成粵劇基地。

如果你成長於1980、90年代，一定聽過這間專門播映色情電影、一張票全日任睇的戲院──油麻地戲院。昔日走過油麻地窩打老道和新填地街交界，抬頭就會看到充滿誘惑性的手繪電影廣告畫，不單畫中的女郎意態撩人，還有那些滿有深思和玩味的戲名，都是很多人的青春回憶。 文：當代中國 油麻地戲院為現存唯一戰前戲院 30年代開幕成消遣好去處 油麻地戲院早於1930年建成，同年6月14日開幕，是現存唯一的戰前戲院。有指，戲院在營運初期，曾經稱為「影戲院」，又播映過粵劇及默片（無聲電影）。直至1934年1月，才開始轉為放映有聲電影。1930年代，油麻地是勞動人口集中地，油麻地戲院就成為附近油麻地碼頭和果欄的工人、油麻地避風塘的艇家以及人力車夫的消閒好去處。油麻地戲院更與區內的廣智、第一、大華及光明戲院，合稱為「五大戲院」。油麻地戲院在1960年代專門放映邵氏電影，捧場者眾，經常滿座。及至1980年，戲院加入了「金公主院線」，上映新藝城的電影。

80年代面對新式迷你戲院競爭 油麻地戲院改播色情片求出路 可惜油麻地戲院隨着時日變化，設備漸漸變得殘舊，在各方面都難以跟80年代冒起的新式迷你戲院競爭。雖然油麻地戲院嘗試進行大型翻新工程，將銀幕、燈光、大堂及售票處等設施，全面提升改善，但是業務仍沒有明顯起色。更甚是，1985年「金公主院線」減產，在戲源不足下，油麻地戲院唯有另謀出路。於是，戲院放手一搏，加入「日活院綫」(後稱「巨人院線」)，改為專門播映日本及歐美的色情電影，期望藉此增加營業額。 在那個互聯網尚未普及的年代，油麻地戲院的轉變，可說相當矚目，而且戲院更首創了一張戲票可以全日任睇的「連環場」。這個噱頭招數，令很多人都大感新奇，更有指當時有不少「行街」推銷員，都會買票入場，不是為看戲，而是休息睡個好覺，尤其在炎夏，更是最佳消暑方法。