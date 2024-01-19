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2024-01-19 14:00:00

油麻地戲院逾90年歷史 曾首創一票全日睇「三級片」 現活化成粵劇基地

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油麻地戲院逾90年歷史 曾首創一票全日睇「三級片」 現活化成粵劇基地。

油麻地戲院逾90年歷史 曾首創一票全日睇「三級片」 現活化成粵劇基地。

如果你成長於1980、90年代，一定聽過這間專門播映色情電影、一張票全日任睇的戲院──油麻地戲院。昔日走過油麻地窩打老道和新填地街交界，抬頭就會看到充滿誘惑性的手繪電影廣告畫，不單畫中的女郎意態撩人，還有那些滿有深思和玩味的戲名，都是很多人的青春回憶。

文：當代中國

油麻地戲院為現存唯一戰前戲院 30年代開幕成消遣好去處

油麻地戲院早於1930年建成，同年6月14日開幕，是現存唯一的戰前戲院。有指，戲院在營運初期，曾經稱為「影戲院」，又播映過粵劇及默片（無聲電影）。直至1934年1月，才開始轉為放映有聲電影。1930年代，油麻地是勞動人口集中地，油麻地戲院就成為附近油麻地碼頭和果欄的工人、油麻地避風塘的艇家以及人力車夫的消閒好去處。油麻地戲院更與區內的廣智、第一、大華及光明戲院，合稱為「五大戲院」。油麻地戲院在1960年代專門放映邵氏電影，捧場者眾，經常滿座。及至1980年，戲院加入了「金公主院線」，上映新藝城的電影。

進行改建前的油麻地戲院。（圖片來源：康文署網站）

進行改建前的油麻地戲院。（圖片來源：康文署網站）

80年代面對新式迷你戲院競爭 油麻地戲院改播色情片求出路

可惜油麻地戲院隨着時日變化，設備漸漸變得殘舊，在各方面都難以跟80年代冒起的新式迷你戲院競爭。雖然油麻地戲院嘗試進行大型翻新工程，將銀幕、燈光、大堂及售票處等設施，全面提升改善，但是業務仍沒有明顯起色。更甚是，1985年「金公主院線」減產，在戲源不足下，油麻地戲院唯有另謀出路。於是，戲院放手一搏，加入「日活院綫」(後稱「巨人院線」)，改為專門播映日本及歐美的色情電影，期望藉此增加營業額。

在那個互聯網尚未普及的年代，油麻地戲院的轉變，可說相當矚目，而且戲院更首創了一張戲票可以全日任睇的「連環場」。這個噱頭招數，令很多人都大感新奇，更有指當時有不少「行街」推銷員，都會買票入場，不是為看戲，而是休息睡個好覺，尤其在炎夏，更是最佳消暑方法。

油麻地戲院於1930年建成，由1985年至1998年結業前變成專門播映色情電影，藉此增加收入。 （網上圖片） 油麻地戲院轉為播映色情電情後，更首創一張戲票可以全日任睇的「連環場」，吸引了一班捧場客，令戲院得以勉強經營下來。（圖片來源：香港戲院商會）

油麻地戲院1998年結業 2012年活化變身粵劇表演場地

不過，油麻地戲院專攻色情三級片的策略，只能令其「壽命」得以延長至90年代尾。事實是在90年代CD及DVD普及後，大眾對入戲院看電影的需求漸漸下降，在大勢所趨下，油麻地戲院最終在1998年7月31日結業。隨後，由政府接收業權。同年12月，油麻地戲院被評為二級歷史建築。

直至2009年，油麻地戲院和鄰近的紅磚屋（昔日的油麻地抽水站宿舍）一同展開活化工程，改建為一間傳統戲曲表演中心，培訓粵劇新秀和新晉劇團，並於2012年7月12日重開啟用。　重啟後的油麻地戲院，保留了其原有名稱，也保存了原有戲院頂蓋的鋼架及木樑，還有門柱和懷舊放映機都獲公開展示。但可惜是，其用途已改變，不再是播映電影的戲院，令人有點名不符實的感慨。

 

油麻地戲院，在2009年進行活化改建，2012年重新啟用，由播映電影變身成為粵劇戲曲表演場地。（圖片來源：Getty） 油麻地戲院在2012年重啟時，設有可以容納300名觀眾的劇院，又加建了舞台及後台等，成為粵劇新秀演出的表演場地。（圖片來源：Getty） 2012年油麻地戲院活化重啟後，保留了正門入口兩旁的石柱，柱上刻有哭笑臉譜，甚有特色。（網上圖片）

現時油麻地戲院正在關閉，以配合第二期的建築工程，預計將於2026年重開。不過，若你仍想親近這個近百歲的歷史建築，不妨參加1月21日舉行的油麻地戲院導賞團，有專人在油麻地戲院和紅磚屋的外團講解其歷史、建築特色和活化工程的有趣發現。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】
 

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