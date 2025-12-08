油麻地搭棚工墮斃僱主律政司覆核得直　增罰至16萬元分74月還

油麻地吳松街舊樓2022年發生搭棚意外，一名男棚工因安全繩斷裂從6樓墮斃，死者僱主被裁定3項傳票罪成，獲准分90期繳付9萬元罰款。控方認為刑罰過輕，早前提出刑期覆核。裁判官劉淑嫻今日(8日)於觀塘裁判法院指許並非初犯，上調整體罰款至16萬元，分74期、每月付2,000元繳清餘款。 被告許佢成(63歲)，案發時經營華昌棚廠，是死者陳兆豐的僱主，早前被裁定3項傳票控罪罪成，傳票控罪指其沒有確保在工作地方提供及/或維修安全進出口、沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下、沒有確保工人配戴適當的安全頭盔。控方表示，許僅提供爬山安全帶予死者，判刑缺乏阻嚇性，另申請縮短繳款期，以體會「切膚之痛」。

須顧及被告負擔能力 許佢成缺席上次聆訊，法庭一度發出拘捕令，再次出現後獲撤銷。今日親身到庭時須以拐杖輔助行走，他表示曾請僱主出庭作證遭拒。控方無進一步陳詞，許佢成冀法庭維持原判，並指自己目前無工作能力。劉官指出法庭不應判處遠超被告負擔能力的罰款，否則變相使其入獄，又同意刑罰須反映案件嚴重性及公眾關注。許於沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下傳票罪曾有紀錄，導致另一名工人身亡，遂上調該傳票罪罰款。他早前已支付1.2萬元，目前尚欠14.8萬元。

月入 4000 至 6000 元不等 許表示無能力，又指需要向朋友借錢繳付罰款，早前聆訊時曾供稱目前一星期開工3日，擔任司機將警察總部的紙碎運往堆填區，每次開工4小時可賺250元，月入由4,000至6,000元不等。他多次稱不記得每月收入和支出，被追問事發前後的資產狀況時，更一度與控方爭論，劉官遂押後案件待許向僱主查詢。 案件編號：KTS23895-23897/2022