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2023-02-16 12:39:43

油麻地果欄貓B「金枕」遭偷走12日　兩男落網被捕

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油麻地果欄貓B「金枕」遭偷走12日，兩男落網被捕。(警方圖片)

油麻地果欄一隻貓B「金枕」本月4日失蹤。經店主追查閉路電視片段發現，當晚10時許，有兩男一女拖著一隻狗走近凍櫃，其中一名男子伸手「閃電式」將貓B「金枕」抱走，並往德昌里方向逃去。店主遂馬上報案求助，警方經追查後，今日(16日)凌晨拘捕涉案兩男，並尋回「金枕」。牠目測身體健康，暫交由愛護動物協會檢查。

貓媽「喵喵叫」尋愛兒

據知，「金枕」是貓媽「金星」及貓爸「金奇」所生的兒子，僅得5個月大，在果欄生果舖內一起生活。開舖時，牠們會在附近遊玩，關舖後則會返回店內休息。不少街坊都認識他們，常和牠們玩耍。自從「金枕」被抱走後，貓媽「金星」也在尋找兒子，開舖時不斷對陳小姐「喵喵」叫，似在查問「金枕」何時回家。

犯盜竊罪最高可囚10年

陳小姐稱，有印象看過涉事人士拖狗經過，但抱貓前3人無詢問過店員，自「金枕」失蹤後，一干人等亦無再現身，故抱貓動機亦相當有可疑。她稱，雖然住舖頭未必是大家心中的理想之家，但每日她都會回舖頭，餵他們吃罐頭、雞柳、滴雞精、凍乾雞粒等，醫療飲食都提供足夠。「金枕」因為頸太幼，未安排帶頸圈，貓媽「金星」及貓爸「金奇」兩位貓店長，則都有帶頸圈。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》， 任何人如不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，最高可處監禁10年。

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