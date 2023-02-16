油麻地果欄貓B「金枕」遭偷走12日　兩男落網被捕

油麻地果欄一隻貓B「金枕」本月4日失蹤。經店主追查閉路電視片段發現，當晚10時許，有兩男一女拖著一隻狗走近凍櫃，其中一名男子伸手「閃電式」將貓B「金枕」抱走，並往德昌里方向逃去。店主遂馬上報案求助，警方經追查後，今日(16日)凌晨拘捕涉案兩男，並尋回「金枕」。牠目測身體健康，暫交由愛護動物協會檢查。

貓媽「喵喵叫」尋愛兒

據知，「金枕」是貓媽「金星」及貓爸「金奇」所生的兒子，僅得5個月大，在果欄生果舖內一起生活。開舖時，牠們會在附近遊玩，關舖後則會返回店內休息。不少街坊都認識他們，常和牠們玩耍。自從「金枕」被抱走後，貓媽「金星」也在尋找兒子，開舖時不斷對陳小姐「喵喵」叫，似在查問「金枕」何時回家。