油麻地母嬰健康院鐵閘壓斃女保安 工權會不滿跨部門拒透露調查資料

油麻地母嬰健康院一名43歲女保安員，上月被停車場一道倒塌的鐵閘壓斃。工業傷亡權益會在社交網站表示，意外後警方曾向家屬表示，肇事的電動鐵閘在事發前兩星期壞了，保安員需以人手推拉鐵閘，形容這是家屬在意外發生後獲得的唯一資訊。對於政府跨部門與家屬的會面，工權會批評各部門「守口如瓶」，不肯透露意外的一丁點資料，並對家屬所有查詢都以「調查當中，不便透露」、「害怕會影響調查結果，因而不能透露」等作回應。
工權會在社交網站表示，8月17日聯絡了勞工及福利局，要求有關部門在8月23日會見家屬，交代意外情況和避免同類悲劇重演的跟進工作，結果在多次追問下得知路政署負責安排會議，惟路政署回覆指已派承判商慰問家屬，並得知家屬不想開會。工權會澄清，會議從頭到尾都是工權會聯絡官方，而之前一直不知道路政署是會議的主事人，又批評路政署節外生枝，既無親身慰問，也無向工權會查詢，「把事情搞得十分混亂」，並對路政署表示「他們可以出席會議，但不會說些甚麼，更不會負責聯絡其他政府部門召開會議」感到毫無承擔。
質疑為何舞台意外調查委員會卻可披露調查情況
工權會續指，在多番反映下終於在9月1日下午召開會議，但各個部門「守口如瓶」，對於意外一丁點資料都不肯透露，「簡單如時間人物地點、發生何事、如何拯救這些事實都不說」，並對家屬所有查詢都以「調查當中，不便透露」、「害怕會影響調查結果，因而不能透露」，以及「很多來自不同方面的資料，暫不知真偽」等作回應。工權會質疑，一些基於事實的資料如何影響調查結果，又指於非公開場合向家屬說明又如何影響案情，形容家屬絕對有知情權，並反問為何舞台意外，調查委員會卻可向公眾披露調查情況。工權會在9月7日向各部門寄出信件，卻沒有得到任何答覆，形容「各部門的冷處理讓我們感到十分失望和憤怒」，要求路政署、衛生署、勞工處重啟會議，「盡快帶着誠意與家屬會面」，並向與會者展示當日閉路電視片段，交代現階段能披露的資料。