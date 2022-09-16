油麻地母嬰健康院鐵閘壓斃女保安 工權會不滿跨部門拒透露調查資料

油麻地母嬰健康院一名43歲女保安員，上月被停車場一道倒塌的鐵閘壓斃。工業傷亡權益會在社交網站表示，意外後警方曾向家屬表示，肇事的電動鐵閘在事發前兩星期壞了，保安員需以人手推拉鐵閘，形容這是家屬在意外發生後獲得的唯一資訊。對於政府跨部門與家屬的會面，工權會批評各部門「守口如瓶」，不肯透露意外的一丁點資料，並對家屬所有查詢都以「調查當中，不便透露」、「害怕會影響調查結果，因而不能透露」等作回應。

工權會在社交網站表示，8月17日聯絡了勞工及福利局，要求有關部門在8月23日會見家屬，交代意外情況和避免同類悲劇重演的跟進工作，結果在多次追問下得知路政署負責安排會議，惟路政署回覆指已派承判商慰問家屬，並得知家屬不想開會。工權會澄清，會議從頭到尾都是工權會聯絡官方，而之前一直不知道路政署是會議的主事人，又批評路政署節外生枝，既無親身慰問，也無向工權會查詢，「把事情搞得十分混亂」，並對路政署表示「他們可以出席會議，但不會說些甚麼，更不會負責聯絡其他政府部門召開會議」感到毫無承擔。