油麻地母嬰院鐵閘壓死女保安 工程師料或槓桿作用下撓離管位

油麻地母嬰健康院周一(15日)傍晚發生奪命意外，一道停車場巨型鐵閘倒下，壓中一名43歲女保安員，送院救治延至昨凌晨不治。有工程師指出，一般電閘毋須走至閘前操作，可能涉未知原因而須人手拉動，而拉動時產生橫向力量，在槓桿原理下，令鐵閘從上方小輪組(圓圖)管位撓出橫壓；提醒若必須人手拉動同類鐵閘時，須留意有關管位是否穩妥。

倒塌的鐵閘於健康院正門、友翔道出入口，昨晨仍未被清走，部分位置有彎曲，底部連接的齒輪外露；警方拉起封鎖線，到健康院覆診的家長須繞道至欣翔道的另一閘口。有家長指，因手抱嬰兒出入，對事件感害怕；又有人指健康院多年幼小孩出入，應加緊確保安全。機電署和勞工處昨先後亦派員到場調查。

倒塌的鐵閘寬約4.7米，高約2.5米，香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成估算鐵閘或重300至350公斤，人類一般身高也及鐵閘一半，單純壓下未必致命，估計鐵閘擊中保安頭部等重要部位，或令她頭部著地造成致命傷害。他指，操作電動趟閘一般毋須站於閘前，可能因故障或不同原因而須人手拉動，而在閘前拉動時會產生橫向力量，在一端拉動時，槓桿原理下或令鐵閘另一端從上方管位的滾輪撓出。他補充，這些鐵閘設計時有預計故障須人手拉動，但操作時勿只顧拉動，應有時刻留意管位是否穩妥的安全意識，若感覺鐵閘「坐」了一下，即有危險，須馬上走避。他續指，趟式鐵閘較舊式但也安全，扇開式會更安全，但受限現場環境。

勞工處對事件表示難過，向女保安家屬致以深切慰問，已即時展開調查及發出停工通知等跟進行動，包括提醒業界採取安全預防措施；若發現違例事項依法處理。

事發於15日傍晚約6時，據了解，姓魏女保安事發時正準備關上鐵閘時，鐵閘突然塌下，她走避不及遭壓中，昏迷倒地，途人將鐵閘移開。事主身體多處受傷，救出後一度恢復清醒，惟後腦受創、手部骨折，送往伊利沙伯醫院搶救，至昨凌晨零時30分證實死亡。警方初步把案列作工業意外跟進調查。健康院原址於同區炮台街油麻地分科診所(新翼)，因應配合中九龍幹線工程，2020年4月重置至現址。