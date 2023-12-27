油麻地男子車上遭氣槍掃射　被捕男子有精神病紀錄 (更新)

油麻地發生傷人案，一名男子懷疑被人以氣槍襲擊受傷。清晨近5時，一名年約50歲男子，在一輛停泊於上海街168號對開的客貨車上，期間一名陌生男子走近並敲其車窗，事主不以為意調低車窗，陌生男突然拔出兩把氣槍向其掃射及以槍柄襲擊。事主頭部受傷浴血，負傷走到附近一便利店求助，女店員見狀協助報案。 【20:45更新】 警方於晚上8時半交代案情。油尖警區重案組第三隊督察陳君圖指，於2023年12月27日清晨大約5點，警方接報指一名男貨車司機於油麻地被人用兩支氣槍射擊及以硬物襲擊頭部，施襲者逃去無蹤。警方同日中午以「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」拘捕一名47歲本地男子。

66歲受害人油麻地65號吳松街對開咪錶位休息期間，被手持兩支氣槍和長型硬物男子要求落車。受害人落車後隨即被該名不知名男子用氣槍射擊面部和用硬物襲擊。有個人隨即逃離現場但仍被陌生男子用氣槍用狙擊。受害人面部有十處由氣槍造成的瘀傷，頭頂有四處裂傷則由長型硬物造成。他被送住廣華醫院接受治療，現正留院觀察情況穩定。 警檢獲3支氣槍 警方接報後在案發位置附近搜到BB彈，亦找到2支相信是陌生男子棄置的氣槍，分別是一支手槍型氣槍及一支長槍型氣槍；並在被捕人住所內再檢獲1支長槍型氣槍、數袋BB彈及兩罐用予氣槍的壓縮氣體，案中一共檢獲3支氣槍、數袋BB彈和2罐氣槍用之壓縮氣體。

陳君圖又指，被捕的47歲男子，持有香港身分證，報稱無業，有精神病相關紀錄，需要長期食藥；警方正調查他的犯案動機及尋回涉案長型硬物的。