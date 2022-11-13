油麻地站列車甩門事故｜港鐵：頭卡轉向架偏離路軌 林世雄：已責成港鐵 金澤培：盡快安全恢復服務

【15:20更新】運輸及物流局長林世雄、運輸署署長羅淑佩及港鐵行政總裁金澤培見傳媒。林世雄向受傷乘客致以慰問，稱已責成港鐵盡快完成調查和提交報告，盡快和安全情況下回復受影響路段服務，並向市民清晰交代，政府也會參與調查，就懲罰問題保證會按現行機制跟進。羅淑佩稱，今早港鐵已安排接駁巴士3分鐘一班接送受影響乘客，發生事故的路段在道路網相對成熟區域，已有16條專營巴士加強服務，港鐵恢復服務前，會與其他公共交通工具保持聯絡，監測路面交通擠塞情況加密班次，各公交已表示會通力合作，希望盡快公布所有消息，尤其明早繁忙時間的安排。金澤培則表示，暫未知服務恢復時間，但會盡快更新資訊，目前油麻地站事故令荃灣綫由荔景至佐敦段受影響，大部分車站有替代路線，已第一時間根據程序疏散乘客和安排接駁巴士，透過網絡向乘客手機發放最新資訊，包括替代路線。他重申目前任務是盡快安全恢復服務，非常重視事件，會作詳細調查和邀請專家參與及全面配合政府相關工作。

【12:45更新】消防處助理消防區長梁錦華表示，消防處今早9時34分接獲報告，4分鐘後到場，發現一輛8卡列車發生事故導致車門移位，到場協助疏散約750名乘客，其中600人由油麻地站離開，150人則經緊急逃生門，從路軌徒步至旺角站。消防其後亦已勘查現場情況，確保列車鞏固，再沒有翻側的危機，亦確保路軌上沒有火警跡象及乘客逗留。見習救護主任戴偉強指，事件中2名傷者需要協助，其中1名女性表示不適，當場治理後已自行離開，另一名女性則手腳擦傷，被送往廣華醫院治理。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨瑋表示，早上約9時30分，一輛荃灣綫往中環的列車，進入油麻地車站時車長聽到聲響，其中兩卡進入月台後便停駛，職員協助疏散油麻地站600名乘客，150人經列車車尾緊急出口徒步會旺角站。港鐵初步調查，發現列車第一卡車廂的第一個轉向架稍微偏離路軌，兩邊路軌旁有設備損毀，以及兩道列車車門移位，預料修復時間需時較長，目前正搶修，未知明早上班繁忙時間是否能恢復正常服務，港鐵對受影響乘客致歉。

【1105更新】警方表示，早上約9時半接獲多人報案，一列列車駛到油麻地站時門冒煙，涉及第6卡及第7卡車廂的車門。一名78歲女乘客在疏散期間擦傷，送往廣華醫院治理。



【1023更新】港鐵證實，荃灣綫油麻地站有列車車門移位。根據網上圖片顯示，意外地點是油麻地站2號月台往中環方向，不止一個列車車廂的車門甩脫，最少4塊車門卡在在月台和列車的空隙中間，導致月台的玻璃閘門無法開啟，乘客被困在車廂內等候救援。港鐵職員到場處理，及後有消防員到場。

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港鐵表示，由於荃灣綫油麻地站有列車故障，現時荃灣綫服務受阻，來往荔景至佐敦站暫停服務，荔景至荃灣站8分鐘一班車，佐敦至中環站6分鐘一班車。觀塘綫列車服務維持正常。據網上圖片顯示，是由於油麻地站一輛列車車門飛脫。