油麻地站列車甩門｜港鐵公布報告 揭螺栓螺母嚴重腐蝕 跌護欄致出軌

去年11月港鐵荃灣綫油麻地站一列往中環方向列車，懷疑「埋站」時出軌，導致車門甩脫。港鐵今日(12日)公布事故報告，指用作固定護欄位置的螺栓和螺母因嚴重腐蝕，致護欄傾斜並進入列車路徑範圍。

港鐵在事故後成立包括三位外間專家的調查委員會，在報告中表示，金屬護欄及其部件是永久固定結構，與日常列車運作沒有直接關連。護欄是獨立座地結構，不需要支撐任何負載、結構或設備，在鐵路網絡中並不普遍。

報告批結構分類不夠精細

委員會認為，公司的資產管理系統的土木結構分類不夠精細，未有包含此類金屬護欄，亦未有就涉事護欄及類似設計的裝置作出登記，致沒有安排針對其檢查的維修指引。委員會並針對有關情況提出多項改善保養維修制度及措施的建議，予港鐵團隊落實。

陸續加固更換57個類似護欄

港鐵公司車務總監李家潤指，將陸續加固或更換57個類似性質的護欄，並同時進行針對性維修。在已開展軌道旁結構及相關設施的全面檢視中，我們亦會探討使用視覺傳感／物聯網（IoT）技術實時監察軌旁裝置，當發現裝置有可能進入列車路徑範圍時發出警報。

意外當日情況：