油麻地站列車甩門｜港鐵公布報告 揭螺栓螺母嚴重腐蝕 跌護欄致出軌

去年11月港鐵荃灣綫油麻地站一列往中環方向列車，懷疑「埋站」時出軌，導致車門甩脫。港鐵今日(12日)公布事故報告，指用作固定護欄位置的螺栓和螺母因嚴重腐蝕，致護欄傾斜並進入列車路徑範圍。
港鐵在事故後成立包括三位外間專家的調查委員會，在報告中表示，金屬護欄及其部件是永久固定結構，與日常列車運作沒有直接關連。護欄是獨立座地結構，不需要支撐任何負載、結構或設備，在鐵路網絡中並不普遍。
報告批結構分類不夠精細
委員會認為，公司的資產管理系統的土木結構分類不夠精細，未有包含此類金屬護欄，亦未有就涉事護欄及類似設計的裝置作出登記，致沒有安排針對其檢查的維修指引。委員會並針對有關情況提出多項改善保養維修制度及措施的建議，予港鐵團隊落實。
陸續加固更換57個類似護欄
港鐵公司車務總監李家潤指，將陸續加固或更換57個類似性質的護欄，並同時進行針對性維修。在已開展軌道旁結構及相關設施的全面檢視中，我們亦會探討使用視覺傳感／物聯網（IoT）技術實時監察軌旁裝置，當發現裝置有可能進入列車路徑範圍時發出警報。
意外當日情況：
電綫受損致車長未知乘客打開斜道
至於事發時有乘客自行打開車尾的逃生門，沿路軌徒步折返回旺角站，期間觀塘綫列車續在隧道行駛，引起公眾關注。報告指，事發時車廂廣播未能清晰表達，乘客需由車廂疏散至油麻地站月台的安排；而由於車上控制電綫在事故中受損，車長未能即時知悉有乘客已打開車尾緊急出口斜道，然後沿路軌旁緊急疏散路徑步行至旺角站。
港鐵指，將陸續在所有列車增加功能，當緊急出口斜道被使用時，列車會向車務控制中心直接發出警報；港鐵亦已加強車務控制中心和列車人員培訓，事故溝通期間要使用標準用語，更有效地通知乘客疏散安排；亦會同時提升事故期間車站的乘客資訊發佈，以及檢討免費接駁巴士路綫安排。