油麻地站列車甩門｜港鐵：有信心明天可恢復服務　詳情頭班車前盡早公布

港鐵稱有信心明日(14日)可恢復列車服務

【23:30更新】港鐵表示，就目前狀況，港鐵稱有信心明日(14日)可恢復列車服務，詳情會在明日頭班車前盡早公布。

事故期間乘客使用車尾緊急出口斜道

【21:15更新】港鐵表示，根據資料，今早事件中，在確認列車安全後，職員按程序開啟了車門讓乘客在月台旁邊離開車廂，大部份乘客亦從這途徑離開；部分乘客使用車尾的緊急出口斜道，沿荃灣綫路軌步行到旺角站返回月台。消防及港鐵職員隨後亦有再次檢查，確保沒有乘客逗留於路軌範圍。

港鐵：收車後加緊維修望明恢復服務

【20:00更新】港鐵車務總監李家潤晚上交代維修進度，指涉事列車偏離軌道的轉向架已移正，稍後駛往荃灣車廠，工程人員緊接維修路軌旁及周邊設施，預料需要一些時間，今晚未能恢復服務，收車後繼續加緊維修，「分秒必爭」，希望明天可恢復服務，他補充，列車與路軌旁一些金屬結構發生碰撞，導致轉向架偏離路軌，目前工程人員正盡快掌握需維修的地方和組件。他呼籲，市民留意公告，港鐵會盡快公布安排，並再就事故致歉。

荔景至佐敦 停駛維持至晚上 續提供免費接駁巴士

【19:10更新】免費接駁巴士路線最新資訊：

來往佐敦站及荔景站 可上落客：茘景、太子、佐敦站 只可落客：美孚、茘枝角、長沙灣、深水埗、旺角、油麻地站

單向路線由太子站至荔景站 可上客：太子 只可落客：深水埗、長沙灣、茘枝角、美孚、荔景站

循環路線(均可上落客) 南昌站、荔枝角站、長沙灣站及深水埗站 路線連接荃灣綫、屯馬綫及東涌綫



【17:10更新】港鐵荃灣綫油麻地站有列車車門移位，港鐵表示荔景至佐敦站暫停服務繼續暫停，其他鐵路網絡路線服務正常，正提供免費接駁巴士來往荔景站和佐敦站，並會按需要加密其他路線班次。

免費接駁巴士：

可上落客：茘景、太子、佐敦站

只可落客：美孚、茘枝角、長沙灣、深水埗、旺角、油麻地站

荃灣綫方面，來往荔景至荃灣站維持8分鐘一班車，來往佐敦至中環站維持6分鐘一班車。港鐵表示，正全力進行檢查維修，預計上述的服務安排將維持至今晚稍後時間。