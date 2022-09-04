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2022-09-04 20:57:48

油麻地謀殺案｜25歲印度男被控謀殺罪明提堂 重組案情報稱中暑不適

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油麻地謀殺案，疑犯重組案情報稱中暑不適。

油麻地上周一（29日）謀殺案，一名巴基斯坦裔男子被5名刀手斬死。警方前日(2日)拘捕多1名25歲印度裔男子，他被暫控一項謀殺罪，明早在九龍城裁判法院提堂。連同早前被捕的3名印度裔男子，至今共4人被捕。

疑犯重組案情報稱中暑不適

該名最新落網的25歲疑犯今早11時被警方押返現場重組案情。疑犯押解落警車時，被黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，接受警員的錄影提問，附近有翻譯員協助。警方封鎖九龍佑寧堂對開一段佐敦道，不讓其他車進入，警員之後再押疑犯行向彌敦道交界，向他遞上道具，相信是模仿涉案的板球棍，協助重組案情。

逗留約40分鐘後，疑犯表示中暑不適，要返上警車休息，之後仍表示不適，未及前往佐敦道及白加士街交界，重組案情的行動便中止。

3疑犯已被控謀殺罪案件押至11月再訊

案發在上月29日凌晨4時，35歲巴裔男子在佐敦道，遭5名男子持刀伏擊，逃至近白加士街被截停及揮刀斬傷，部分行兇者再乘電單車逃去，傷者送院後不治。

警方早前已拘捕3名涉案的27至39歲印度漢，同被暫控一項謀殺罪，案件押後至11月10日再訊，以待警方進一步調查，3名被告還柙監房看管。

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市區中午達34.7度

根據天文台資料，一股乾燥的大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區相對濕度下降至百分之六十以下，多區亦錄攝逾30度高溫，當中市區氣溫高達34.7度，天文台呼籲，受大陸氣流影響，今日天晴，天氣乾燥，日間酷熱，外出要注意防曬及多飲水，小心中暑。

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